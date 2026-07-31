La Banque CIBC annonce le premier espace de travail d'IA agentique d'entreprise déployé à l'échelle d'une banque canadienne

TORONTO, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son espace de travail d'IA agentique exclusif, IA CIBC 2.0 (IAC 2.0), le premier du genre dans le secteur bancaire canadien. IAC 2.0 met la puissance de l'IA agentique entre les mains des membres d'équipe, ce qui leur permet d'améliorer rapidement la productivité en attribuant à l'IA des tâches complexes en plusieurs étapes qu'ils devraient autrement accomplir eux-mêmes.

IAC 2.0 présente un nouvel encadrement agentique, conçu par les membres d'équipe de la Banque CIBC, qui permet aux utilisateurs d'intégrer leurs données et leurs outils à la plateforme et de déléguer le travail à des agents propulsés par l'IA. Ces agents peuvent planifier, coordonner et effectuer des tâches, tandis que les membres d'équipe se concentrent sur des priorités plus stratégiques et approfondissent les relations avec les clients. Par exemple, lorsqu'un membre d'équipe participe à une rencontre avec un client, IAC 2.0 peut recueillir de façon indépendante des données de recherche pertinentes provenant de sources multiples, organiser les conclusions dans un rapport structuré et préparer une présentation aux fins d'examen, afin que les documents soient prêts à être peaufinés dès la fin de la réunion.

« IAC 2.0 est une plateforme transformatrice qui reflète notre approche réfléchie et globale de l'innovation en matière d'IA », a déclaré Jaime Tatis, vice-président directeur et chef de la gestion des données et de l'intelligence artificielle à la Banque CIBC. « En intégrant l'IA agentique à notre façon de travailler, nous permettons à nos équipes à l'échelle de l'entreprise d'accéder plus facilement à l'information, de simplifier les tâches et de se concentrer davantage sur le travail qui compte le plus pour nos clients. »

IAC 2.0 est actuellement à l'essai, et permet aux membres d'équipe qui l'utilisent de faire ce qui suit :

Repérer et favoriser de nouvelles occasions pour les clients, ainsi qu'élaborer des propositions et des guides de présentation adaptés aux clients et aux secteurs.

Renforcer la gestion des risques en coordonnant le travail de conformité et de réglementation dans un emplacement centralisé où les membres d'équipe peuvent suivre les échéances, importer des documents de politique, signaler les anomalies et produire des rapports prêts pour les audits.

Accélérer l'analyse financière et la production de rapports; une demi-journée de travail d'analyse devient un flux de travail d'examen et de peaufinage rapide.

Comparer des documents complexes côte à côte avec précision, comme plusieurs conventions de crédit, et les présenter dans un format facile à comprendre.

Les membres d'équipe ont commencé à construire la plateforme sécurisée après le lancement réussi à l'échelle de l'entreprise de l'IA CIBC (IAC) auprès de plus de 50 000 employés dans le monde. Cette adoption a permis à IAC d'évoluer, passant d'un assistant conversationnel à une plateforme qui soutient des centaines de cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité. En moyenne, 20 000 membres d'équipe utilisent IAC chaque jour.

« Avec IAC 2.0, nous continuons de créer des capacités d'IA reproductibles, gouvernées et évolutives qui améliorent l'expérience client, l'efficacité opérationnelle et l'atténuation des risques, et, surtout, qui favorisent la transformation culturelle en ce qui a trait à la façon dont nos équipes travaillent chaque jour », a ajouté M. Tatis.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Deb Rowe, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 586-7019