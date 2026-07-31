La Banque CIBC lance une nouvelle plateforme alimentée par l'IA pour aider les conseillers à se concentrer davantage sur leurs relations avec les clients

TORONTO, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement à l'échelle nationale d'une solution exclusive alimentée par l'IA, AssistantConseillerCIBC, qui libère les conseillers des tâches administratives pour qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs clients, à la qualité des conseils offerts et à l'établissement de relations de confiance, tout en intégrant les processus clés de conformité réglementaire.

Le nouvel outil utilise l'IA générative pour enregistrer automatiquement les renseignements clés et produire un résumé détaillé des rencontres avec les clients. Il simplifie également la documentation de suivi, permettant aux conseillers de réduire jusqu'à 50 % le temps consacré aux tâches administratives et de consacrer davantage de temps à leurs relations avec les clients.

Conçu à l'interne par les experts de la Banque CIBC et appuyé par de solides mesures de sécurité et de contrôle, AssistantConseillerCIBC est appelé à être déployé dans plusieurs secteurs d'activité, des Services bancaires personnels et de Service Impérial jusqu'à Gestion privée de patrimoine. L'outil a été créé grâce à la collaboration de conseillers, à la supervision réglementaire, à la technologie et aux équipes de conformité, afin de tirer parti de l'IA pour offrir des solutions novatrices aux clients.

« Cet outil a été conçu en réponse aux commentaires de nos conseillers et dans le but de les aider à être plus présents pour nos clients. Il témoigne de notre engagement profond en faveur de l'innovation », a déclaré Ed Dodig, vice-président à la direction, Services bancaires personnels et Service impérial, Banque CIBC. « L'IA nous permet d'automatiser les tâches de routine et de soutenir les exigences de conformité les plus importantes, afin que nos conseillers puissent consacrer plus de temps à conseiller leurs clients. »

Un ensemble de plateformes exclusives, au service d'une même mission

La solution AssistantConseillerCIBC s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes de la Banque visant à utiliser l'IA de façon pratique et responsable afin d'améliorer l'expérience bancaire des clients, de stimuler l'efficacité et de générer des revenus tout en réduisant les risques.

eXCTR CIBC (lancé en 2025), fournit aux conseillers des renseignements sur les clients en temps réel ainsi que des recommandations sur les prochaines mesures à prendre, afin de favoriser des conversations plus approfondies et personnalisées avec les clients.

(lancé en 2025), fournit aux conseillers des renseignements sur les clients en temps réel ainsi que des recommandations sur les prochaines mesures à prendre, afin de favoriser des conversations plus approfondies et personnalisées avec les clients. DocuMind : (lancé en 2025), est une plateforme documentaire de l'entreprise optimisée par l'intelligence artificielle générative qui simplifie le traitement des documents afin d'accélérer les décisions de crédit tout en renforçant la détection de la fraude et permettant d'interroger 63 000 documents par mois jusqu'à ce jour, une économie moyenne 16 000 heures par trimestre.

(lancé en 2025), est une plateforme documentaire de l'entreprise optimisée par l'intelligence artificielle générative qui simplifie le traitement des documents afin d'accélérer les décisions de crédit tout en renforçant la détection de la fraude et permettant d'interroger 63 000 documents par mois jusqu'à ce jour, une économie moyenne 16 000 heures par trimestre. Depuis son lancement en 2025, l'assistant vocal CIBC a contribué à plus de 16 millions d'interactions téléphoniques en offrant des réponses rapides aux questions simples et en orientant les clients vers la ressource appropriée.

Chaque plateforme repose sur une architecture réutilisable et évolutive qui peut être étendue à l'ensemble des secteurs d'activité de la Banque, alors que cette dernière continue d'investir dans l'innovation responsable en IIA.

« À la Banque CIBC, nous considérons l'IA comme un catalyseur de ce que nous sommes déjà : une banque axée sur les relations et le client », a déclaré Jaime Tatis, vice-président à la direction et chef de la gestion des données et de l'intelligence artificielle à la Banque CIBC. « Tous ces outils, qui fonctionnent ensemble, aident à créer une expérience plus personnalisée et axée sur le client et permettent à nos conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : nos clients. »

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Deb Rowe, Affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 586-7019