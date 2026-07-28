La Banque CIBC remporte deux prix The Digital Banker pour ses innovations en IA et sa transformation numérique

Les prix annuels récompensent les institutions financières qui offrent des améliorations mesurables de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle

TORONTO, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a reçu plusieurs prix Global Transaction Banking Innovation Awards 2026 décernés par The Digital Banker, dont le prix de la meilleure initiative d'IA générative et le prix du meilleur programme de transformation numérique, soulignant le leadership continu de la Banque en matière d'IA générative et d'innovation.

« Cette reconnaissance reflète l'approche réfléchie et pratique de la Banque CIBC à l'égard de l'IA et de la transformation numérique, a déclaré Jaime Tatis, vice-président à la direction et chef de la gestion des données et de l'intelligence artificielle à la Banque CIBC. Nous intégrons l'IA et les outils numériques dans notre façon de travailler afin de réduire le temps consacré aux tâches administratives, d'améliorer l'accès à l'information et d'aider nos équipes à consacrer plus de temps à des activités de plus grande valeur qui profitent à nos clients. »

La Banque CIBC a reçu le prix de la meilleure initiative d'IA générative pour deux initiatives lancées en 2025 : la Smart Library, un outil libre-service alimenté par l'IA qui permet aux membres de l'équipe de rechercher et de travailler avec du contenu interne en langage naturel, ce qui réduit considérablement le temps consacré à la consultation manuelle de documents; et Agents Marketplace, une plateforme centralisée qui permet aux utilisateurs de créer des agents personnalisés qui automatisent les tâches, ainsi que de naviguer, de s'abonner et de partager des agents à l'échelle de la banque. Ensemble, ces capacités réduisent le temps consacré aux tâches administratives, améliorent l'accès aux connaissances institutionnelles et permettent aux membres de l'équipe de passer plus de temps avec les clients et sur le travail analytique.

Les deux initiatives ont été saluées pour avoir favorisé la collaboration et l'innovation dans l'ensemble de l'organisation et pour leur approche rigoureuse en matière de conception et de gouvernance, tirant parti de techniques avancées pour assurer l'exactitude, l'efficacité et l'utilisation sécuritaire des données d'entreprise à grande échelle.

Il s'agit de la troisième année consécutive où la Banque CIBC remporte le prix de la meilleure initiative d'IA générative de The Digital Banker. La Banque a été reconnue en 2025 pour sa plateforme d'IA CIBC et en 2024 pour son projet pilote du Centre de connaissances.

Meilleur programme de transformation numérique

La Banque CIBC a aussi remporté le prix du meilleur programme de transformation numérique de The Digital Banker pour la fonction Demander un appel (Obtenir du soutien), une solution novatrice qui s'appuie sur la plateforme Centre de connaissances alimentée par l'IA de la banque, un centre d'information utilisé par les membres des équipes de première ligne pour obtenir rapidement des réponses à leurs questions, mieux servir les clients et offrir une expérience positive.

« Demander un appel illustre comment nous continuons d'outiller notre équipe grâce à la transformation numérique tout en mettant en œuvre notre stratégie axée sur le client, a déclaré Jane Yuen, chef des canaux d'entreprise, Banque CIBC. Nous sommes fiers que cette solution, qui améliore le quotidien des membres de notre équipe et leur permet de consacrer davantage de temps à accompagner nos clients, soit ainsi reconnue. »

Demander un appel guide les utilisateurs vers les ressources du Centre de connaissances où ils peuvent accéder au libre-service en tapant leur question et en recevant des réponses d'une façon simple et facile à comprendre. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, les membres de l'équipe peuvent demander un rappel pour obtenir du soutien immédiatement ou planifier un rappel plus tard. La solution a aidé les membres de l'équipe à obtenir du soutien d'une façon qui s'adapte à leur emploi du temps et offre une expérience harmonieuse aux clients.

Ces prix Digital Banker reconnaissent l'excellence de l'expérience client et de l'innovation dans l'ensemble du secteur des services financiers et visent à fournir des points de repère impartiaux et objectifs pour l'industrie mondiale, en mettant en évidence les organisations qui produisent des résultats mesurables.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458