La CIBC nommée l'une des meilleures entreprises au monde sur le plan de l'inclusion des personnes handicapées

TORONTO, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle figure parmi les meilleures entreprises au monde sur le plan de l'inclusion des personnes handicapées selon le Disability IndexMD de 2026. Cette reconnaissance souligne l'engagement continu de la Banque CIBC à faire progresser l'accessibilité et l'inclusion des personnes handicapées à l'échelle de l'organisation, ainsi qu'à créer un milieu de travail inclusif où tout le monde a la possibilité de réussir.

Le Disability IndexMD est l'indice de référence indépendant le plus reconnu pour évaluer l'inclusion des personnes handicapées au sein des organisations. Cet outil permet aux organisations d'évaluer leur performance, de repérer des possibilités d'amélioration et de suivre leurs progrès au fil du temps dans des domaines comme la culture d'entreprise, le leadership, l'accessibilité, l'embauche, le perfectionnement professionnel, les mesures d'adaptation et l'inclusion des fournisseurs. Les entreprises affichant les plus hauts niveaux de performance sont reconnues parmi les chefs de file mondiaux en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.

« À la Banque CIBC, l'inclusion est au cœur de tout ce que nous faisons, et l'accessibilité contribue à faire de nous une banque plus forte pour nos employés, nos clients et les collectivités que nous desservons », a affirmé Hratch Panossian, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Cette reconnaissance témoigne des efforts déployés à l'échelle de la banque pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes fiers de continuer à faire progresser cette démarche. »

Par l'obtention de cette distinction, la Banque CIBC se joint à des organisations du monde entier qui travaillent à faire progresser l'accessibilité et à soutenir les 1,3 milliard de personnes vivant avec un handicap dans le monde¹.

Pour en savoir plus sur notre engagement, consultez le site Accessibilité à la Banque CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

_____________________

1 Organisation mondiale de la santé. « Disability and Health ». OMS, 13 mars 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

SOURCE CIBC

Renseignements additionnels : Stephanie Marcus, Communications et affaires publiques à la Banque CIBC, 416 643-6358 ou [email protected].