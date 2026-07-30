La Banque CIBC renforce son appui aux métiers spécialisés grâce à un partenariat avec Taskrabbit

Cette initiative permettra aux professionnels des métiers spécialisés d'accéder à des conseils bancaires adaptés à leurs besoins, à des ressources de littératie financière et à des occasions de reconnaissance

TORONTO, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la plateforme de services à domicile Taskrabbit afin d'élargir le soutien de la Banque au secteur des métiers spécialisés au Canada.

Dans le cadre de cette collaboration, les « Taskers » auront accès à des offres bancaires exclusives destinées aux professionnels des métiers spécialisés, notamment des services bancaires courants sans frais (au moyen du Compte Intelli CIBC), des offres spéciales sur certaines cartes de crédit, des conseils financiers adaptés à leurs besoins ainsi qu'aux ressources de littératie financière de la Banque CIBC, par l'entremise du processus d'intégration et de la plateforme.

« Le secteur des métiers spécialisés joue un rôle essentiel dans les collectivités partout au Canada », a déclaré Jeff Smith, premier vice-président, Banque CIBC. « La Banque CIBC est fière de jouer un rôle important en soutenant les professionnels qualifiés grâce à des solutions bancaires personnalisées, à une formation financière et à des programmes qui les aident à réaliser leurs ambitions, de l'apprentissage à la croissance professionnelle et commerciale. »

La Banque CIBC parrainera également le programme trimestriel Top Tasker de Taskrabbit, qui reconnaît les Taskers très performants sur la plateforme. Chaque trimestre, les Taskers les plus performants recevront une prime en espèces pour leur rendement et leur dévouement.

« Les Taskers sont des entrepreneurs indépendants qui équilibrent quotidiennement leurs finances commerciales et commerciales », a déclaré Pashv Shah, directeur général de Taskrabbit Canada. « Cette collaboration avec la Banque CIBC offre à la communauté Tasker des outils financiers et des ressources de littératie personnalisés qui aident à simplifier les services bancaires courants. En combinant ces avantages à une reconnaissance significative du rendement, nous donnons aux Taskers les moyens de bâtir des entreprises plus sûres, plus prospères et plus durables. »

Le soutien dévoué de la Banque CIBC au secteur des métiers spécialisés s'étend sur des moments clés tout au long du parcours, des études et de la formation au perfectionnement de carrière et à la croissance des entreprises, en passant par le soutien continu par l'entremise de bourses d'études.

La Banque a lancé pour la première fois ses offres bancaires destinées aux professionnels des métiers spécialisés en 2024 pour soutenir les apprentis et les professionnels des métiers spécialisés. En 2025, la banque a élargi son soutien grâce à un programme de services bancaires aux entreprises adapté aux besoins des propriétaires d'entreprises spécialisées.

À propos de Taskrabbit

Taskrabbit est une plateforme numérique mondiale qui met en relation les personnes à la recherche d'aide pour effectuer des tâches domestiques, comme l'assemblage de meubles, l'installation de téléviseurs, l'aide au déménagement et les travaux d'amélioration résidentielle, avec des Taskers qualifiés et fiables de leur région. Acquis par Ingka Group (IKEA) en 2017, Taskrabbit exerce ses activités dans des milliers de villes réparties dans huit pays : Canada, France, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. Taskrabbit est également disponible dans plus de 240 magasins IKEA dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le www.taskrabbit.ca ou participez à la conversation avec @Taskrabbit sur Instagram, TikTok, Facebook, X, LinkedIn, Pinterest, et YouTube.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.

SOURCE CIBC

Personne-ressource pour les médias de Taskrabbit : [email protected]; Renseignements additionnels : Katarina Milicevic, Affaires publiques, Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458