La Banque CIBC annonce la liquidation de séries de FNB ainsi qu'une révision de la cote de risque d'un fonds commun de placement

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui son intention de mettre fin aux séries de FNB des Stratégies d'investissement durable CIBC (les « Fonds »), aux environs du 27 novembre 2026 (la « date de dissolution »). La Banque CIBC a également annoncé un changement à la cote de risque du Fonds de revenu de dividendes CIBC qui entrera en vigueur le 18 juin 2026 ou vers cette date.

Liquidation de séries de FNB

Symbole de la série

FNB de Cboe Nom du fonds CSCP Fonds durable d'obligations canadiennes de base Plus CIBC - série FNB CSCE Fonds durable d'actions canadiennes CIBC - série FNB CSGE Fonds durable d'actions mondiales CIBC - série FNB CSCB Solution durable équilibrée prudente CIBC - série FNB CSBA Solution durable équilibrée CIBC - série FNB CSBG Solution durable équilibrée de croissance CIBC - série FNB

Les séries de FNB des Fonds devraient être radiées de la cote du Cboe, à la demande de la Banque CIBC, au moment de la fermeture des bureaux le 25 novembre 2026 ou vers cette date (la « date de radiation »). Toutes les parts de série FNB détenues par les investisseurs seront assujetties à un rachat obligatoire à la date de dissolution.

Avant la date de dissolution, la Banque CIBC convertira, dans la mesure du possible, les actifs de chaque série de FNB en espèces. La Banque CIBC paiera ou prendra en charge adéquatement tous les passifs des séries de FNB. Dès que possible après la date de dissolution, la Banque CIBC distribuera l'actif net de la série de FNB de chaque fonds au prorata entre les porteurs de parts inscrits à la date de dissolution en fonction de la valeur liquidative par part de la série de FNB.

De plus amples renseignements au sujet des fermetures seront envoyés par la poste aux porteurs de parts des séries de FNB au moins 60 jours avant la date de dissolution. La Banque CIBC publiera aussi un autre communiqué à la date de dissolution ou aux alentours de cette date, confirmant les derniers détails de chaque dissolution.

La Banque CIBC encourage tous les porteurs de parts à consulter leur conseiller pour discuter des conséquences financières et fiscales des dissolutions et pour déterminer la solution qui répond le mieux à leurs besoins de placement et à leur situation personnelle.

Modification de cote de risque

La Banque CIBC fait passer la cote de risque du Fonds de revenu de dividendes CIBC de « Faible à moyenne » à « Moyenne ». Ce changement prendra effet le 18 juin 2026 ou vers cette date.

La nouvelle cote de risque a été établie conformément à la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Aucun changement n'a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion du fonds. La Banque CIBC évalue la cote de risque de chaque fonds au moins une fois par année et ajuste lorsque le niveau de risque de placement existant ne convient plus.

Nom Ancienne cote de risque Nouvelle cote de risque Fonds de revenu de dividendes CIBC Faible à moyenne Moyenne

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Les fonds communs de placement et les séries de FNB sont gérés par la Banque CIBC. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié, l'Aperçu du fonds et l'Aperçu du FNB avant d'investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez composer le 1-888-888-3863. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les fonds communs de placement CIBC sont distribués par Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc., chacune étant une filiale en propriété exclusive de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de la Banque CIBC.

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À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre.

SOURCE CIBC

Renseignements : Kira Smylie, Affaires publiques CIBC, 416 980-2949 ou [email protected]