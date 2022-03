TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Pour la 12e année consécutive, la Banque CIBC a été nommée l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada par MediaCorp Canada à la suite de son évaluation annuelle des milieux de travail inclusifs.

« Cette reconnaissance souligne que l'inclusion est la pierre angulaire de la culture de notre banque », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque à la Banque CIBC. « En attirant et en retenant des talents ayant des idées et des points de vue différents, nous pouvons mieux servir nos clients et nos collectivités, soutenir les membres de notre équipe et réaliser notre objectif en concrétisant nos ambitions. »

Les efforts déployés par la Banque CIBC pour favoriser un environnement inclusif en milieu de travail et dans la collectivité comprennent les suivants :

l'inclusion une priorité à tous les échelons hiérarchiques. De plus, le président et chef de la direction de la Banque CIBC préside le Conseil des leaders de l'inclusion et de la diversité CIBC, qui supervise la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion mondiale de la banque. Intégrer la gestion équitable des talents dans l'approche de notre banque à l'égard du capital humain afin de créer des conditions où chacun peut réaliser son plein potentiel et créer des objectifs à court et à long terme pour combler les lacunes.

Renforcer les capacités de notre équipe à pratiquer l'inclusion intentionnelle grâce à des solutions sur mesure qui combattent les préjugés qui règnent.

Organiser des exercices d'écoute annuels avec les dix réseaux d'affinité de la Banque CIBC qui mobilisent et relient plus de 25 000 membres qui participent à des occasions de réseautage, de formation et de perfectionnement professionnel afin de comprendre les obstacles auxquels font face les segments de notre effectif.

Lancer le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires visant à aider les membres de la communauté noire à démarrer et à faire croître leur entreprise grâce à un soutien financier et éducatif.

En 2021, lancer un cadre de réconciliation pour appuyer la prospérité économique des peuples autochtones du Canada .

. Investir près de 8 millions de dollars en 2021 pour appuyer les organismes communautaires qui favorisent l'accès à des possibilités pour la prochaine génération de leaders et de créateurs de changement.

Voici d'autres marques de reconnaissance et prix obtenus :

et au 40 rang mondial pour l'égalité des sexes dans le Rapport mondial et classement en matière d'égalité des sexes d'Equileap de 2021. Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes pour la septième année consécutive.

et l'un des 100 meilleurs employeurs pour les jeunes du pour la 10 année consécutive. La Banque CIBC figure sur la liste de référence « Women Lead Here » de 2021 du Globe and Mail pour la diversité des genres au sein de la direction.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes à votre place à la Banque CIBC, veuillez consulter le site : https://www.cibc.com/inclusion

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

