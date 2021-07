MONTRÉAL, le 9 juillet 2021 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a le plaisir d'annoncer que sa dernière route suspendue en raison de la COVID-19, l'Océan, reprendra graduellement du service à partir du 11 août. Comme cela a été fait pour les autres services de VIA Rail, la reprise du service se fera progressivement en commençant par un aller-retour par semaine.

Route Service Halifax - Montréal À compter du 11 août Montréal - Halifax À compter du 15 août

Depuis le début de la pandémie, VIA Rail est en contact régulier avec les autorités de santé publique et les gouvernements provinciaux de l'est du Canada. La reprise de service graduelle de l'Océan a été rendue possible à la suite de la réouverture progressive des provinces et des récents développements liés aux mesures sanitaires dans la région.

Afin d'offrir une expérience de voyage sécuritaire à ses passagers et employés, diverses mesures seront mises en œuvre, y compris un nettoyage rehaussé, la mise à niveau du système de ventilation et des services à bord modifiés.

« La pandémie de la COVID-19 a eu un impact important sur les options de voyage des Canadiens dans l'est du Canada », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Pour suivre et respecter les directives et les recommandations des autorités de santé publique et des gouvernements provinciaux, nous ne pouvions pas fournir à nos passagers le service et les fréquences normalement offerts. Notre objectif a toujours été la reprise sécuritaire de l'Océan lorsque les conditions le permettaient, et nous ne pourrions être plus heureux que de pouvoir enfin procéder à cette reprise de service graduelle dans cette région. »

VIA Rail continue de déployer des protocoles stricts de mesures sanitaires à bord de ses trains, dans ses gares, ses centres de maintenance, ses centres d'appels et ses bureaux pour faire face à la pandémie et minimiser la propagation de la COVID-19. À travers l'organisation, les équipes continuent aussi d'appliquer les dernières directives en matière de santé et de sécurité et évaluent l'offre de services globale de VIA Rail dans le contexte de la pandémie.

VIA Rail demeure déterminée à rétablir complètement ses services sur l'ensemble de son réseau et continuera de travailler en étroite collaboration avec les autorités de santé publique ainsi qu'avec les gouvernements fédéral et provincial pour s'assurer que cela se produise lorsque les conditions le permettront.

FLEXIBILITÉ POUR LES PASSAGERS

Les clients ayant des questions peuvent communiquer avec le Centre client de VIA Rail par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245), ATS 1 800 268-9503 (malentendants). Le Centre client est ouvert de 7 h à 19 h (heure de l'Est) du lundi au vendredi et de 8 h à 18 h (heure de l'Est) le week-end. Veuillez noter que cela peut prendre un certain temps pour parler à un agent en raison d'une réduction des effectifs.

RAPPEL

Le port du masque est requis en tout temps dans les gares et les trains de VIA Rail. Pour la santé et la sécurité de tous les passagers et les employés, les passagers qui ne portent pas de masque durant le voyage devront descendre du train, ou se verront refuser l'accès à bord au moment de l'embarquement.

Le port du masque qui couvre le nez et la bouche est une autre façon de se protéger mutuellement et aidera VIA Rail à préserver l'expérience de voyage de ses passagers et de ses employés. À travers la pandémie, lorsque VIA Rail a augmenté les niveaux de service dans le corridor Québec-Windsor, les mesures de santé et sécurité améliorées introduites pendant la pandémie ont été maintenues, y compris un nettoyage rehaussé, un contrôle des voyageurs avant l'embarquement, des services à bord modifiés.

De plus, VIA Rail demande aux passagers de s'informer et de respecter les directives de santé publique qui les concernent et qui concernent leurs projets de voyage. La Société rappelle aussi régulièrement à ses passagers et à ses employés l'importance de suivre les recommandations des autorités de santé publique et de suivre rigoureusement les bonnes pratiques d'hygiène (se laver souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier ou dans le creux du bras, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche sans s'être préalablement lavé les mains).

Les passagers se verront refuser l'embarquement s'ils présentent des symptômes qui s'apparentent à la grippe ou un rhume (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ou s'ils se sont vu refuser l'embarquement lors d'un voyage au cours des 14 derniers jours pour des raisons médicales liées à la COVID-19.

Les plus récentes mises à jour sont disponibles sur le site de VIA Rail.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

