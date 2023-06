L'INTÉGRATION DES MICROBIOLOGISTES ET DES BIOLOGISTES AU SYSTÈME PROFESSIONNEL PASSE PAR UN ORDRE RENOUVELÉ DE PROFESSIONS EN SCIENCES APPLIQUÉES

QUÉBEC, le 12 juin 2023 /CNW/ - L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) et l'Association des biologistes du Québec (ABQ) expriment aujourd'hui officiellement leur volonté de faire partie du vaste chantier de modernisation du système professionnel québécois qui doit être lancé lors de la prochaine session parlementaire. Les deux associations proposent à cet effet d'être intégrées à un Ordre des chimistes du Québec modernisé, constituant ainsi le premier ordre regroupant différentes professions du domaine des sciences appliquées.

« Nous souhaitons que le gouvernement profite de sa grande réforme du système professionnel québécois qui débutera cet automne pour y encadrer les professions de microbiologiste et de biologiste en les intégrant dans un ordre professionnel établi -- en l'occurrence l'Ordre des chimistes du Québec, avec lesquels nous partageons une grande connexité sur le plan des connaissances et des milieux pratiques. Notre proposition s'inscrit en cohérence avec la volonté affichée du gouvernement de favoriser les mariages de professions au sein d'ordres existants plutôt que d'en créer de nouveaux. Notons d'ailleurs qu'en joignant un ordre professionnel, les microbiologistes et les biologistes seraient alors encadrées par un code de déontologie, un processus d'inspection professionnelle et des mécanismes disciplinaires permettant d'assurer la protection du public. Sans compter la possibilité de lutter contre la pratique illégale et l'usurpation de titre par des charlatans. Ainsi, nous désirons que le gouvernement passe rapidement à l'action en incluant notre proposition dans le projet de loi sur les lois professionnelles qui est pressenti cet automne », soutient le président de l'AMQ, M. Marc Hamilton.

En ce sens, la proposition de l'AMQ et de l'ABQ contribuerait à assurer une meilleure protection du public et de l'environnement à l'égard de l'exercice de la microbiologie et de la biologie. Notons d'ailleurs que les deux associations mènent des discussions avec l'Ordre des chimistes du Québec au sujet de leur proposition d'intégration du système professionnel.

« Il est clair que le maintien du statu quo comporte des risques non négligeables pour la santé et la sécurité de la population. Une solution doit donc être mise en œuvre dans les meilleurs délais. À nos yeux, l'intégration des microbiologistes et des biologistes au sein d'un Ordre des chimistes renouvelé est la proposition la plus porteuse et la plus simple sur le plan législatif. Nous enjoignons au gouvernement de profiter de son vaste chantier de modernisation du système professionnel pour mettre en œuvre cette solution, au plus grand bénéfice de tous les Québécois. Il est impératif que cela se fasse dans les meilleurs délais. Nous ne devons pas attendre qu'une catastrophe se produise avant d'agir », ajoute la présidente de l'ABQ, Mme Marie-Christine Bellemare.

Des événements des dernières années, comme la pandémie de COVID-19 et le rapide déclin de la biodiversité, témoignent de l'importance de ces deux domaines des sciences appliquées pour comprendre les phénomènes qui nous entourent et prévenir les lourdes conséquences qui peuvent en découler. Celles-ci démontrent également la nécessité que les deux professions soient adéquatement encadrées par un ordre professionnel afin de pouvoir sanctionner ceux qui prétendent faussement exercer la profession ou qui pourraient causer préjudice à la protection du public, ce qui n'est actuellement pas possible de faire.

Rappelons que l'AMQ et l'ABQ demandent que soit complété le processus de modernisation de la Loi sur les chimistes professionnels, interrompu le 5 mars 2014 au moment où les travaux de la 40e législature ont pris fin. La modernisation de la loi constitutive des chimistes permettrait notamment de faire les aménagements législatifs pour y encadrer très facilement l'exercice des microbiologistes et biologistes au sein d'une même loi.

À propos de l'Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

À propos de l'Association des biologistes du Québec

L'Association des biologistes du Québec (ABQ) est un organisme à but non lucratif qui regroupe plus de 1 000 membres appartenant au domaine des sciences biologiques : les biologistes en pratique privée, les chercheurs, les gestionnaires à l'emploi des organismes publics, de l'industrie et d'autres institutions, les professeurs et enseignants en biologie et les étudiants en biologie. L'ABQ a comme objectif de défendre les intérêts du public en lien avec les enjeux sociaux, économiques, politiques et environnementaux qui interpellent ses membres.

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

