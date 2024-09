RENTRÉE PARLEMENTAIRE : LES BIOLOGISTES SONT ESSENTIELS POUR RELEVER LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX D'AUJOURD'HUI

MONTRÉAL, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Alors que la rentrée parlementaire s'amorce et que plusieurs dossiers environnementaux cruciaux sont à l'ordre du jour, l'Association des biologistes du Québec (ABQ) tient à souligner l'apport névralgique de ses membres dans la résolution de ces enjeux complexes. Les biologistes, forts de leur expertise pointue en gestion et conservation de la biodiversité, seront hautement sollicités pour accompagner le gouvernement et les différents acteurs de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques nécessaires pour faire face aux défis environnementaux pressants.

« Parmi les dossiers prioritaires qui nécessitent la contribution des biologistes, soulignons la protection des espèces à statut précaire, comme le caribou forestier, pour lesquels les biologistes sont responsables de déterminer le statut de précarité ainsi que des recommandations de mesures de protection adéquates. Mentionnons également l'apport des biologistes dans l'adaptation et la lutte aux changements climatiques et de ses impacts sur la santé humaine et environnementale. Les biologistes sont aux premières loges des initiatives d'aménagement et de restauration des écosystèmes dégradés, visant à rétablir la santé des habitats naturels et à développer la résilience des communautés face à ces bouleversements climatiques », souligne la directrice générale, Mme Bernice Chabot-Giguère.

La protection des habitats naturels et des écosystèmes fragiles, tels que les milieux humides du Québec, la gestion des ressources en eau, ainsi que l'évaluation des impacts environnementaux de projets de développement majeurs comme celui de Northvolt en Montérégie, sont autant d'exemples qui illustrent de manière éloquente le rôle crucial des biologistes dans la protection du public et de l'environnement.

« Ces initiatives ne peuvent être menées à bien sans l'expertise unique des biologistes du Québec. En effet, nos membres détiennent une compréhension approfondie des écosystèmes et de leur dynamique et sont en première ligne pour conseiller et orienter les décisions politiques et publiques, afin d'assurer un avenir viable pour les générations futures », ajoute Mme Chabot-Giguère.

Face à l'importance accrue des enjeux à caractère biologique et à la demande croissante pour des spécialistes qualifiés en biologie, l'ABQ exprime sa profonde déception quant à la récente décision de l'Ordre des professions du Québec de suspendre les démarches en cours visant à intégrer les biologistes au système professionnel. Cette décision, que nous jugeons regrettable, est également contraire aux échos reçus de la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Sonia LeBel, qui affirmait il y a quelques mois qu'elle était « ouverte à étudier la question de l'encadrement des biologistes ». Ce changement de cap pourrait avoir des répercussions sérieuses sur la sécurité du public et de l'environnement, compromettant du même coup la confiance du public envers les experts en biologie.

Cette décision est d'autant plus incohérente compte tenu de l'engagement historique de 650 M$ annoncé par le gouvernement lors de la COP15 en décembre 2022 et de plus, la publication imminente du Plan nature, dont la mise en œuvre reposera largement sur l'expertise des biologistes.

« L'ABQ appelle donc à une réévaluation urgente de la décision de l'Office des professions et à une reprise du dossier d'intégration des biologistes au système professionnel. Nos membres sont prêts à assumer pleinement leurs responsabilités pour répondre aux défis qui se dressent devant nous, mais cela nécessite un cadre réglementaire qui reconnaît et valorise leur expertise unique tout en assurant la protection du public », affirme Mme Chabot-Giguère.

