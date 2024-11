L'Association des biologistes du Québec dépose un mémoire réclamant une action urgente du gouvernement pour la protection des caribous forestiers et montagnards

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des biologistes du Québec (ABQ) annonce le dépôt de son mémoire dans le cadre des consultations publiques du gouvernement du Québec sur les projets pilotes visant la protection des populations de caribous forestiers de Charlevoix et de caribous montagnards de la Gaspésie. L'ABQ salue les efforts proposés par ces projets pilotes, mais appelle le gouvernement à étendre ses actions, à agir avec diligence et à adopter une approche fondée sur l'expertise scientifique disponible pour assurer la survie de toutes les populations en péril de cette espèce emblématique de la biodiversité québécoise.

« La situation des caribous forestiers et montagnards au Québec est à un point critique, nécessitant des décisions éclairées, et ce, pas seulement pour les populations de Charlevoix et de la Gaspésie. Nous demandons une action gouvernementale urgente et responsable, qui repose sur des bases scientifiques solides, pour éviter des compromis ou d'autres reports d'actions qui mettraient en péril l'avenir des populations de caribous », affirme Mme Amélie Goulet, vice-présidente de l'ABQ.

La protection des caribous, une opportunité de transition économique durable

En plus de la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité, l'ABQ souligne l'opportunité que représente la protection des caribous pour initier une transition vers une économie plus durable et résiliente au Québec. Dans son mémoire, l'ABQ invite les décideurs à voir la conservation de ces espèces comme un levier de développement économique respectueux de l'environnement, en faveur de pratiques forestières et industrielles innovantes, bénéfiques tant pour nos écosystèmes que pour nos communautés locales.

Le statu quo n'est plus tenable

Le constat de l'ABQ est sans appel : la situation actuelle ne peut perdurer, ni pour le caribou forestier et montagnard ni pour l'industrie forestière. Le consensus scientifique est sans équivoque en ce qui concerne le déclin du caribou. La poursuite du statu quo, tant au niveau de l'exploitation des ressources que des efforts de conservation, met en péril la survie des populations de caribous. « Les données et les plans d'actions requis pour protéger la biodiversité de la forêt boréale dont fait partie le caribou existent. Il est maintenant temps de les mettre en œuvre sans délais. Sachant que des solutions pour concilier la protection de la faune et les impératifs économiques existent, celles-ci nécessitent une réelle volonté de changement et une vision de long terme », ajoute Mme Amélie Goulet, vice-présidente de l'ABQ.

L'ABQ demeure engagée dans la recherche de solutions fondées sur la science et l'innovation et invite le gouvernement et toutes les parties prenantes à adopter des mesures ambitieuses et rigoureuses dans l'intérêt de la faune québécoise et des générations futures.

