/R E P R I S E -- DES FÊTES EN SANTÉ : LES CONSEILS DES MICROBIOLOGISTES POUR ÉVITER LES EMPOISONNEMENTS ALIMENTAIRES/

MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Alors que le temps des Fêtes approche à grands pas, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) lance un appel à la vigilance en rappelant l'importance d'une bonne conservation des aliments pour éviter les risques d'empoisonnements alimentaires. La conservation des aliments est la clé pour une période des fêtes réussie.

« La règle d'or, c'est que les aliments doivent être conservés entre 0° et 4 °C afin d'éviter qu'ils deviennent un milieu propice à la croissance des bactéries. En effet, si on laisse un repas trop longtemps à température ambiante, les bactéries s'y multiplieront, ce qui peut rendre votre famille et vos proches malades. Pour éviter un scénario désagréable, nous recommandons que les plats qui se conservent normalement au réfrigérateur -- comme les sandwichs, les œufs farcis, les salades, les sushis, tout ce qui contient de la mayonnaise ou les couronnes de crevettes ne passent pas plus de deux heures à température ambiante », explique Marc Hamilton, président de l'AMQ.

Le froid de l'hiver peut être un allié de taille pour vos réceptions, à condition que la température se maintienne proche du point de congélation. Effectivement, les plats peuvent être temporairement entreposés à l'extérieur dans un souci d'éviter que ceux-ci passent la soirée sur la table de la cuisine. Néanmoins, il faut faire attention pour ne pas les placer en plein soleil, ce qui les réchaufferait et créerait un environnement propice à la croissance de bactéries.

Les microbiologistes font, encore une fois cette année, une campagne de sensibilisation au sujet de la conservation du repas des Fêtes. Elle rappelle que l'expertise des microbiologistes est essentielle dans de nombreux domaines pour garantir la sécurité du public.

Les microbiologistes jouent un rôle crucial dans la santé publique en s'assurant de la salubrité des aliments et en détectant la présence d'organismes pathogènes. Pourtant, leur profession n'est toujours pas encadrée par un ordre professionnel au Québec.

« La population doit pouvoir avoir pleinement confiance, que ce soit lorsqu'elle consulte un professionnel de la microbiologie ou lorsqu'elle cherche de l'information fiable sur des questions liées à notre domaine. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'intégrer notre profession au système professionnel québécois. Cela fait d'ailleurs consensus, alors que huit Québécois sur dix appuient cette idée selon un sondage CROP mené en octobre 2023 », ajoute M. Hamilton.

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

