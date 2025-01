Projet de loi n° 81 en environnement : le gouvernement ne peut pas se priver des biologistes

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Alors que les consultations publiques sur le Projet de loi n° 81 débutent aujourd'hui, l'Association des biologistes du Québec (ABQ) dénonce son exclusion des consultations, une décision qui pourrait compromettre la qualité des évaluations environnementales et mettre en péril la protection des milieux naturels. L'ABQ demande au ministre, Benoit Charette, et aux oppositions de l'inviter à la table afin de discuter d'amélioration au projet de loi.

Au moment où l'autonomie des biologistes au gouvernement est déjà en question, le gouvernement propose de diluer leur rôle et confier l'intégralité des études biologiques à des professionnels qui n'en ont pas nécessairement la compétence, comme des diplômés en géographie. L'ABQ est particulièrement préoccupée par l'article 120 du projet de loi qui vient élargir la liste des professionnels autorisés à signer des études de caractérisation des milieux naturels, et ce, sans égard aux compétences spécifiques requises.

En tant que spécialistes de la science du vivant, les biologistes jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de solutions concrètes pour répondre aux défis environnementaux actuels, tels que les changements climatiques, la conservation des écosystèmes et la gestion des ressources naturelles. Ne pas utiliser cette expertise affaiblit la portée et la crédibilité des recommandations qui découleront de ce processus.

« Une législation environnementale efficace, claire et moderne ne peut être élaborée sans l'apport des professionnels qui en assurent quotidiennement l'application sur le terrain. L'ABQ enjoint la Commission des transports et de l'environnement à reconsidérer la liste des invités et à y ajouter l'ABQ. Nous invitons aussi le gouvernement à reconsidérer l'article 120 du projet de loi aux vues de ses conséquences potentielles sur la santé de l'environnement et du public », affirme Mme Bernice Chabot-Giguère, directrice générale de l'Association des biologistes du Québec.

