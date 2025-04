L'ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES S'OPPOSE FORTEMENT À UNE DÉCISION QUI MÈNERA À UNE MONTÉE DU CHARLATANISME!

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - Au cours des dernières années, l'Association des Microbiologistes du Québec s'est fait connaître par la population au travers de ses interventions, en soutien à la Santé publique, afin d'informer, de prévenir et de protéger la population du Québec des risques associés à l'exécution du travail des professionnels microbiologistes. Nous considérons qu'il est de notre devoir de prendre la parole à titre d'association représentant les professionnels de la microbiologie au Québec afin de dénoncer une situation que nous qualifions « d'aberrante et tout à fait inacceptable», qui résulte d'une décision conjointe du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) et de l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) de ne pas poursuivre les activités d'accréditation dans les domaines de la microbiologie de l'air (Domaine 601 : Dénombrement des bactéries; Domaine 602 : Identification des bactéries; Domaine 603 : Dénombrement des moisissures; Domaine 604 : Identification des moisissures; Domaine 605 : Dénombrement et identification des spores.) En conséquence, ces domaines d'accréditation seront retirés de l'offre du Programme d'accréditation des laboratoires d'analyse (PALA) à compter du 30 juin 2025.

L'impact de cette décision va à l'encontre des orientations gouvernementales visant la protection de la population contre l'usurpation d'identité, pouvant causer des préjudices de différentes natures, tant monétaires, physiques ou psychologiques. En outre, cette résolution pourrait avoir des répercussions graves sur la santé publique, tels que des infections respiratoires, des allergies, et des maladies pulmonaires liées à la une mauvaise qualité de l'air.

Concrètement, cette brèche forcera la population du Québec à devoir redoubler de prudence face au fort risque de la montée du charlatanisme au niveau des analyses et rapports d'expertise en qualité de l'air dans les bâtiments. Il sera dorénavant bien plus complexe pour les citoyens de s'assurer que les professionnels possèdent les compétences nécessaires pour effectuer les analyses. Ceci complexifiera également les défenses en cas de litige. Nous interpellons le gouvernement à prendre action pour corriger cette situation et assurer le maintien de l'accréditation dans le domaine de l'air, afin d'assurer la protection du public.

Nous réitérons au gouvernement du Québec l'importance et l'urgence de prendre des actions pour l'encadrement professionnel des microbiologistes au Québec. J'agis à titre de président de l'association des microbiologistes du Québec depuis 2022, dans le seul but que la ministre Mme Sonia Lebel et l'Office des professions du Québec viennent combler la brèche administrative, qui laisse ouverte la possibilité d'activités irrégulières associées à la pratique intègre de la microbiologie au Québec. Au fil des derniers mois et au cumul des rencontres, l'obtention du soutien par les différentes entités politiques, de même que celui de la population, n'ont pas permis à ce jour d'obtenir l'engagement formel du gouvernement en ce sens, bien qu'un risque de préjudices envers la population ait été clairement démontré. Je réaffirme l'importance et l'urgence pour le gouvernement du Québec de reconnaître cette profession qui joue un rôle important dans le maintien de la protection et de la sécurité de la population du Québec.

Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Source : Association des microbiologistes du Québec (AMQ), https://www.microbiologistes.ca/fr/; Renseignements: Marc Hamilton, 418 882-6866, [email protected]