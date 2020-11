L'Institut ontarien du cerveau (IOC), un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement provincial, s'est engagé à poursuivre la recherche translationnelle sur le cerveau, ce qui se traduira par des avantages pour les patients et pour l'économie. L'IOC, en partenariat avec Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada), s'engage à soutenir ce travail translationnel en comblant les lacunes en matière de perfectionnement professionnel et en offrant une formation professionnelle à la nouvelle génération de chefs de file des neurosciences. Dans le cadre de son programme de stages rémunérés, l'IOC offre la possibilité à un maximum de 10 diplômés en neurosciences par année de faire des stages dans des organisations comme Lilly Canada.

« Environ 80 % des stagiaires de l'IOC trouvent un emploi dans les six mois suivant la fin d'un stage », déclare Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. « Le programme de stages de l'IOC permet à ces étudiants des cycles supérieurs d'explorer des options dans un cadre de travail non traditionnel, où la recherche prend vie grâce à la commercialisation et aux programmes communautaires. Cette expérience pratique permet aux futurs chefs de file de perfectionner les compétences en gestion et en leadership dont ils ont grandement besoin pour lancer leur carrière. »

Depuis le début du programme de stages en 2012, l'IOC a aidé plus de 150 étudiants des cycles supérieurs à obtenir un stage en Ontario. L'IOC a placé des stagiaires dans des entreprises en démarrage, des sociétés d'investissement, des organismes subventionnaires, des bureaux de transfert de technologie au sein des universités, bref, partout où la recherche passe du laboratoire à la vie.

Ces stages permettent aux organisations d'avoir accès à du personnel hautement qualifié qui comprend l'écosystème de la santé du cerveau ainsi que les besoins et les priorités de la collectivité.

Lilly Canada est un membre commanditaire fondateur de l'IOC, et la seule société pharmaceutique à avoir accueilli des stagiaires dans le cadre du programme de stages de l'IOC.

« La collaboration continue entre l'IOC et Lilly Canada est essentielle, car elle permet d'offrir une foule de possibilités de perfectionnement aux personnes talentueuses qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la santé du cerveau », a déclaré Garth Smith, vice-président, Expansion des affaires et partenariats à l'IOC. « Trois des stagiaires de l'IOC ont effectué des stages chez Lilly Canada; deux d'entre eux sont passés à des postes à temps plein chez Lilly Canada et le troisième occupe un poste de vice-président dans une entreprise offrant des services bancaires d'investissement dans le secteur de la santé. Un quatrième stagiaire effectue actuellement son stage chez Lilly, apportant son soutien au lancement des produits en développement dans le domaine des neurosciences, et nous avons hâte d'y envoyer un cinquième stagiaire au cours des 6 à 12 prochains mois. »

Pour Lilly Canada, le programme de stages aide des personnes qualifiées possédant des compétences et une expertise impressionnantes à occuper divers postes, où elles contribuent à la mission de Lilly qui consiste à transformer les normes de soins pour ces maladies cérébrales invalidantes. Lilly dirige une stratégie de nouvelle génération en matière de recherche et de développement de médicaments novateurs, laquelle comprend de nouvelles méthodes pour le traitement des troubles neurodégénératifs et de la douleur, notamment la maladie d'Alzheimer, la migraine et d'autres formes de maux de tête invalidants. Il y a plus de 30 ans, Lilly a instauré sa tradition en neurosciences dans le domaine de la psychiatrie. Depuis, Lilly continue d'investir dans de nouvelles recherches afin de trouver des solutions significatives aux maladies et aux troubles liés aux neurosciences.

« Lilly repousse les frontières médicales afin de répondre au besoin non comblé en matière d'approches thérapeutiques novatrices dans le domaine de la neurodégénérescence, de la migraine et de la douleur », a souligné le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales chez Lilly Canada. « La collaboration de Lilly Canada avec l'IOC est un autre bel exemple de notre engagement à l'égard des partenariats, de l'innovation et des nouveaux talents, afin de veiller à ce que le domaine des neurosciences continue de progresser. »

« Chez Lilly, nous avons besoin des meilleurs talents pour nous aider à poursuivre la recherche et à mettre au point des médicaments qui améliorent la vie des personnes atteintes de troubles neurologiques », a déclaré Rhonda Pacheco, présidente et directrice générale de Lilly Canada. « Nous voulons aider les personnes qui font carrière en neurosciences à se familiariser directement avec notre secteur et à perfectionner leurs compétences, et le programme de stages de l'IOC est une façon de le faire. »

Compte tenu des intérêts communs de l'IOC et de Lilly Canada, soit l'accélération de la recherche sur le cerveau, de la découverte et de l'innovation, nous sommes déterminés à travailler ensemble dans le but ultime d'améliorer la vie des personnes atteintes de troubles cérébraux.

