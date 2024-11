TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada) est déçue et en profond désaccord avec la recommandation finale de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) concernant l'utilisation d'EbglyssMC (lébrikizumab), publiée le vendredi 15 novembre 2024. La CDA-AMC a émis une recommandation selon laquelle Ebglyss ne doit pas être remboursé par les régimes publics d'assurance médicaments, sauf au Québec, pour le traitement des adultes et des adolescents âgés de 12 ans et plus atteints de dermatite atopique (DA) modérée à sévère1.

Lilly Canada soutient Ebglyss en tant que traitement biologique de première intention de la dermatite atopique et renouvelle son engagement auprès des patients. L'accès à Ebglyss pour les patients nouveaux et actuels atteints de DA modérée à sévère au moyen de LillyPlus® ne changera pas, car nous recherchons avec ténacité des options de remboursement privé et public au Canada. Nous avons fait part de nos préoccupations à la direction de la CDA-AMC et nous croyons que la CDA-AMC applique des normes différentes et qui ne sont pas fondées sur ses propres exigences aux traitements biologiques de la DA. Lilly Canada continue d'explorer toutes les options pour contourner cette recommandation.

« La recommandation de LA CDA-AMC n'est pas cohérente par rapport à celle de tous les autres organismes d'ETS qui ont examiné Ebglyss. L'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) au Québec, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) au Royaume-Uni, la Haute Autorité de santé (HAS) en France et le Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC) en Australie ont tous émis des recommandations positives pour Ebglyss dans le traitement de la dermatite atopique. La multiplication des incohérences par rapport aux autres organismes nationaux et internationaux d'ETS ne fait pas du Canada un marché prévisible ou concurrentiel pour les médicaments novateurs », déclare Kenneth Custer, chef général de Lilly Canada. « La décision de la CDA-AMC n'est pas cohérente par rapport à ses propres exigences et aux données probantes soutenant l'utilisation sécuritaire et efficace d'Ebglyss et, par ailleurs, semble ignorer les commentaires des patients et des médecins. Limiter les options thérapeutiques restreint non seulement l'accès aux soins, mais entraîne également de nombreuses conséquences imprévues, allant de la résilience de la chaîne d'approvisionnement au choix des patients. »

Ebglyss (lébrikizumab) a été approuvé par Santé Canada le 24 juin 2024. Le 1er août 2024, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) a émis une recommandation de remboursement avec conditions pour Ebglyss comme traitement biologique de première intention au Québec, reconnaissant les bienfaits cliniques qu'Ebglyss pourrait apporter aux patients vivant au Québec.

« La recommandation de la CDA-AMC semble ignorer la nécessité d'adopter des approches différentes pour la prise en charge des patients atteints de cette maladie cutanée complexe qui nuit à la qualité de vie. Bon nombre des points avancés par la CDA-AMC sont tout à fait contraires aux opinions cliniques des professionnels de la santé en première ligne de la prise en charge de ces patients », explique le Dr David Adam, directeur médical de Baywood Dermatoloy et président de l'Association ontarienne des dermatologues. « Pour mes collègues et moi, il ne fait aucun doute que l'innocuité et l'efficacité à long terme du lébrikizumab sont bien établies à partir des données cliniques robustes qui ont été recueillies dans le cadre d'études cliniques. »

« Les professionnels de la santé canadiens et, en fin de compte, les patients ont besoin d'options de remboursement pour les traitements de la dermatite atopique (communément appelée eczéma). La dermatite atopique est une maladie complexe et hétérogène, et les patients ont besoin d'avoir accès à une variété de traitements », a déclaré Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma. « La dermatite atopique, ainsi que les démangeaisons et la douleur qui l'accompagnent, peut être une affection grave qui peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie, y compris le sommeil, l'estime de soi et la santé mentale. En tant qu'organisation, nous demeurons déterminés à travailler avec les décideurs pour mieux comprendre les besoins des patients en matière de traitement et de soins.»

Pour que le Canada ne devienne pas une anomalie mondiale dans le traitement de la dermatite atopique et que les patients puissent profiter des bienfaits du produit, Lilly Canada continuera de travailler pour obtenir la couverture d'Ebglyss auprès des régimes publics et privés pour les patients atteints de dermatite atopique partout au Canada.

À propos de la dermatite atopique

La dermatite atopique (DA), une forme d'eczéma, est une affection inflammatoire chronique de la peau, caractérisée par des zones de peau sèche, rouge et des démangeaisons intenses. Les traitements stricts d'hydratation et de soins de la peau, la surveillance constante de la maladie, les changements apportés au mode de vie pour éviter les déclencheurs et les nuits d'insomnie peuvent avoir une grande incidence sur la qualité de vie de tous les membres de la famille. 2 Les répercussions documentées de la dermatite atopique sur la vie quotidienne comprennent la dépression et l'anxiété, un risque accru de suicide, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un manque de sommeil et/ou un sommeil de mauvaise qualité et une baisse de productivité au travail. Compte tenu de la prévalence et de la nature chronique de la DA, ses répercussions peuvent être très difficiles à vivre et s'inscrire dans le temps pour un grand nombre de Canadiens 3.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies dans le but de rendre la vie meilleure pour les gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, visitez le site Lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn.

EbglyssMC et la base du dispositif d'administration sont visés par des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

Notes et références :

1. * ayant un poids corporel d'au moins 40 kg, chez qui la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par des traitements topiques sous ordonnance ou lorsque ces traitements ne sont pas appropriés. 2. Société canadienne de l'eczéma. Aperçu de l'eczéma. Page consultée le lundi 21 octobre 2024 depuis l'adresse suivante : https://eczemahelp.ca/fr/a-propos-de-leczema/ 3. Habiter ma peau : Un rapport national sur l'expérience des patients atteints de dermatite atopique et de leurs proches aidants. Novembre 2022. Alliance canadienne des patients en dermatologie et Eczéma Québec. https://apropeau.ca/media/attachments/2022/11/22/rapport-da-2022---full_fr.pdf

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Relations avec les médias : Jason Haug, Eli Lilly Canada Inc., [email protected], 647-529-3689