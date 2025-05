Le stylo-injecteur prérempli à doses multiples réservé à l'usage d'un seul patient permet d'élaborer un plan de traitement personnalisé qui répond aux besoins de chaque patient.

TORONTO, le 13 mai 2025 /CNW/ - Lilly Canada est heureuse d'annoncer que Mounjaro® KwikPen® (tirzépatide injectable) est maintenant offert à toutes les doses au Canada comme option de traitement pratique pour les adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro® est le premier et le seul agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) à administration hebdomadaire et autorisé par Santé Canada qui est indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 21.

Mounjaro® KwikPen® est un stylo-injecteur prérempli à doses multiples réservé à l'usage d'un seul patient. Chaque Mounjaro® KwikPen® contient quatre doses fixes de 0,6 mL, chaque dose étant administrée une fois par semaine2. Il y a six concentrations différentes (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg)3, ce qui permet aux professionnels de la santé de personnaliser le plan de traitement afin de mieux répondre aux besoins de chaque patient.

« Ce traitement novateur s'est avéré efficace pour aider les patients atteints de diabète de type 2 à atteindre leurs objectifs de glycémie », a déclaré le Dr Jean-François Yale, professeur d'endocrinologie à l'Université McGill. Le nouveau KwikPen offre un moyen pratique et efficace d'administrer ce médicament. Avec la gamme complète de doses de Mounjaro KwikPen maintenant disponibles au Canada, les personnes qui prennent en charge le diabète de type 2 au Québec peuvent obtenir cet important médicament. »

Plus de 5 millions d'adultes vivent avec le diabète au Canada, dont 90 % sont atteints de diabète de type 24. Si elle n'est pas prise en charge, cette maladie chronique peut entraîner des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale et la cécité, et pourrait réduire l'espérance de vie de 5 à 15 ans5.

Le lancement de Mounjaro® KwikPen® représente un pas en avant dans les soins du diabète de type 2, offrant aux patients un moyen pratique d'administrer leurs médicaments.

« Lilly Canada s'engage à fournir des médicaments novateurs qui ont des répercussions positives sur la vie des Canadiens et aident à réduire le fardeau imposé à notre système de santé », a affirmé Kenneth Custer, président et chef général de Lilly Canada. « Mounjaro constitue une avancée importante pour les personnes atteintes de diabète de type 2, et Mounjaro KwikPen nous permettra de répondre à la demande future pour ce médicament au Canada. »

Mounjaro® KwikPen® est maintenant disponible sur ordonnance partout au Canada. Les patients doivent consulter leur professionnel de la santé pour déterminer si Mounjaro® KwikPen® est la bonne option de traitement pour eux.

À propos de Mounjaro® (tirzépatide)

Mounjaro® (tirzépatide) est approuvé comme complément à l'alimentation et à l'exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2. En tant que premier et seul agoniste des récepteurs GIP et GLP-1 approuvé par Santé Canada, Mounjaro est une molécule unique qui active les récepteurs de l'organisme pour le GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et le GLP-1 (peptide de type glucagon-1).

Pour consulter la monographie complète de Mounjaro®, veuillez visiter le site www.lilly.ca.

Lilly a à cœur d'aider toute personne à accéder aux médicaments qui lui sont prescrits, c'est pourquoi elle collaborera avec les assureurs, les systèmes de santé et les fournisseurs de soins de santé pour faciliter l'accès des patients à Mounjaro. Lilly offre un programme de soutien aux patients admissibles. Les patients ou les professionnels de la santé qui ont des questions au sujet de Mounjaro peuvent consulter le site www.lilly.ca ou appeler le Centre de relations avec la clientèle de Lilly au 1-888-545-5972.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

RÉFÉRENCES

________________________________________

1 Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Mounjaro (tirzépatide injectable), 2025, https://pi.lilly.com/ca/fr/mounjaro-ca-pm-fr.pdf. 2 Eli Lilly Canada Inc. Mode d'emploi de Mounjaro KwikPen (tirzépatide injectable), 2025, https://pi.lilly.com/ca/fr/mounjaro-ca-ifu-kp-fr.pdf. 3 Eli Lilly Canada Inc. Monographie de Mounjaro (tirzépatide injectable), 2025, https://pi.lilly.com/ca/fr/mounjaro-ca-pm-fr.pdf. 4 Diabetes Canada. Diabetes in Canada. www.diabetes.ca/research-(1)/advocacy-reports/national-and-provincial-backgrounders/diabetes-in-canada (en anglais seulement). 5 Diabetes Canada. Diabetes in Canada. www.diabetes.ca/research-(1)/advocacy-reports/national-and-provincial-backgrounders/diabetes-in-canada (en anglais seulement).

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Relations avec les médias : Ethan Pigott, Eli Lilly Canada, [email protected], 416-770-5843; Calida Montes, GCI Canada, [email protected], 437-228-0525