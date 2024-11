TORONTO, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau (IOC), a le plaisir d'annoncer que Bryce Pickard s'est joint à l'équipe de direction de l'organisation à titre de premier vice-président et chef de l'exploitation.

Il succédera à John Clarkson qui prendra sa retraite en janvier après plus de 11 ans de loyaux services.

Le Dr Mikkelsen a adressé ses sincères remerciements à M. Clarkson pour sa gouvernance inébranlable de l'IOC, de 2013 jusqu'à aujourd'hui.

« Après plus d'une décennie à la barre de notre organisation, John laisse un grand vide à combler. Il a mené l'IOC à la réussite dans deux cycles de financement et nous a guidés dans des changements profonds, notamment l'expansion de notre portefeuille de commercialisation, la croissance de notre programme de neuroinformatique qui a culminé avec le lancement du Centre analytique, et notre présence sur la scène internationale », a déclaré le Dr Mikkelsen. « Nous lui sommes reconnaissants pour ses connaissances, sa pensée stratégique et son intégrité. »

Bryce Pickard se joint à l'Institut ontarien du cerveau avec une vaste expérience dans les secteurs de la santé et des technologies. Il a occupé des postes de dirigeant progressiste dans les secteurs à but non lucratif et à but lucratif, et a acquis une vaste expertise en matière de stratégie d'entreprise, d'opérations, de propriété intellectuelle et de santé numérique. Titulaire d'un doctorat en physiologie humaine et d'un MBA pour cadres de la Richard Ivey School of Business, le Dr Pickard est passionné par l'avancement des technologies de la santé et la promotion de l'innovation dans les soins aux patients.

Heather Chalmers, présidente du conseil d'administration de l'IOC, a expliqué que le leadership du Dr Pickard en matière d'administration de la recherche, de gestion d'organismes à but non lucratif, de développement de partenariats et d'innovation dans le secteur des soins de santé correspond parfaitement aux domaines d'impact de l'IOC, notamment la recherche clinique, la gestion des données, l'application intégrée des connaissances et la commercialisation des neurotechnologies.

« Nous sommes à l'aube d'un tournant dans le domaine de la santé cérébrale, plusieurs domaines de recherche prometteurs commençant déjà à se transformer en bénéfices directs pour le traitement de maladies neurodégénératives notoirement complexes et dévastatrices », a affirmé Mme Chalmers.

« Après une recherche approfondie, le conseil d'administration et moi-même croyons qu'avec le leadership stratégique de Bryce en place pour promouvoir notre mission et notre éthos, nous sommes entre de bonnes mains pour continuer à faire progresser la position de l'Ontario comme chef de file mondial de la découverte scientifique qui améliore la santé et les soins pour demain, et qui applique ces découvertes à des améliorations significatives des soins et de la qualité de vie dont les gens bénéficient aujourd'hui. »

Dans son rôle à l'IOC, le Dr Pickard sera à la fois un membre central et un acteur clé de l'administration et de la culture de l'organisation, et aura la responsabilité de contribuer à l'orientation stratégique, d'établir des politiques et des pratiques et de gérer le personnel afin de favoriser la performance et la réussite.

« Je suis honoré de me joindre à l'IOC en tant que premier vice-président et chef de l'exploitation », a-t-il déclaré. « Je suis impatient de travailler avec l'équipe de l'IOC et la communauté de chercheurs, de cliniciens, d'industriels et de patients, de manière à avoir une incidence significative sur la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux. »

À PROPOS DE L'IOC :

L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est un organisme sans but lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation au bénéfice des patients et de l'économie. Notre approche scientifique collaborative favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation de solutions, et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie des personnes qui vivent avec des troubles cérébraux.

