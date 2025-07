ZEPBOUND MC KwikPen ® est le premier et le seul traitement approuvé par Santé Canada à activer deux récepteurs des hormones incrétines, le GIP et le GLP-1, pour prendre en charge l'obésité ou le surpoids.

TORONTO, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Eli Lilly Canada est heureuse d'annoncer que ZEPBOUNDMC KwikPen® (tirzépatide injectable) peut maintenant être prescrit au Canada, offrant un nouveau traitement novateur aux Canadiens et Canadiennes adultes qui sont atteints d'obésité ou qui présentent un surpoids. Santé Canada a autorisé ZEPBOUNDMC KwikPen® sous forme d'injection hebdomadaire pour la gestion du poids à long terme, comme médicament d'appoint à un régime alimentaire et à de l'activité physique, chez les adultes qui sont atteints d'obésité (dont l'IMC est de 30 kg/m2 ou plus), ou ceux qui présentent un surpoids (dont l'IMC est de 27 kg/m2 à moins de 30 kg/m2) avec au moins une affection liée au poids, comme l'hypertension, la dyslipidémie, le diabète de type 2, l'apnée obstructive du sommeil ou une maladie cardiovasculaire.1

ZEPBOUNDMC KwikPen® prend en charge l'obésité ou le surpoids en activant les récepteurs du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1). Il s'agit du premier et du seul agoniste de deux récepteurs approuvé par Santé Canada pour la gestion du poids à long terme, y compris la perte de poids et le maintien du poids.

« Les données probantes et la recherche sont sans équivoque, l'obésité est une maladie chronique qui a de graves répercussions sur la santé et, sans une prise en charge adéquate, elle entraîne de nombreuses autres maladies chroniques, exerce des pressions sur les systèmes de santé, réduit la productivité et augmente le taux d'invalidité. Les répercussions négatives sont trop importantes : on ne peut pas fermer les yeux », souligne Mathilde Merlet, cheffe générale et présidente de Lilly Canada. « Avec ZEPBOUNDMC, Lilly vise à transformer la prise en charge de cette maladie et à rendre la vie des Canadiens atteints d'obésité meilleure. »

L'approbation s'est basée sur les résultats des essais cliniques de phase III SURMOUNT-1, SURMOUNT-2, SURMOUNT-3 et SURMOUNT-4. Dans le cadre de SURMOUNT-1, une étude menée auprès de 2 539 adultes atteints d'obésité ou présentant un surpoids avec une affection liée au poids, à l'exclusion du diabète, les personnes traitées par tirzépatide injectable comme médicament d'appoint à un régime alimentaire et à de l'activité physique ont connu après 72 semaines une perte de poids significative, comparativement à celles qui ont reçu un placebo. À la dose la plus élevée (15 mg), les personnes traitées par tirzépatide injectable ont perdu en moyenne 21,8 kg (48 lb), tandis qu'à la dose la plus faible (5 mg), la perte de poids moyenne était de 15,4 kg (34 lb), comparativement à 3,2 kg (7 lb) avec le placebo1.

L'obésité au Canada

Au Canada, une personne sur trois est atteinte d'obésité2, une maladie chronique et évolutive qui résulte d'interactions complexes entre des facteurs génétiques, environnementaux, comportementaux, biologiques et sociaux3. L'obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisses corporelles (ce qu'on appelle adiposité) qui nuit à la santé4, et est associée à plus de 200 problèmes de santé liés au poids5, y compris les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et de nombreux cancers4.

Les personnes atteintes d'obésité font face à d'importants préjugés, lesquels contribuent à l'augmentation de la morbidité et de la mortalité indépendamment du poids ou de l'indice de masse corporelle, en plus d'influencer négativement le niveau et la qualité des soins qu'elles reçoivent5. En fait, plus de la moitié (54 %) des adultes vivant avec l'obésité affirment avoir déjà été victimes de stigmatisation de la part de leurs collègues, et près des deux tiers (64 %) ont déjà fait face à des préjugés de la part d'un professionnel de la santé en raison de leur poids6.

Malgré son incidence généralisée, l'obésité n'est souvent pas traitée, ce qui entraîne d'importantes conséquences personnelles, sociétales et économiques. Le fait de ne pas reconnaître et traiter l'obésité comme une maladie chronique au Canada a fait grimper son coût économique à 27,6 milliards de dollars, une somme 20 % plus élevée que les estimations précédentes7.

La communauté réagit

D r Yves Robitaille , spécialiste en gestion de l'obésité: « La prise en charge de l'obésité exige parfois l'utilisation de médicaments afin d'atteindre les cibles nécessaires pour améliorer l'état de santé des gens. L'approbation du tirzépatide par Santé Canada pour le traitement de cette maladie nous permet d'ajouter cet outil à nos solutions, offrant ainsi aux patients canadiens un nouveau médicament efficace pour prendre en charge leur obésité. Il s'agit d'un grand progrès. »

: « L'approbation de ZEPBOUND KwikPen constitue une étape importante pour que soit reconnue la nécessité des traitements de l'obésité fondés sur des données probantes. C'est un signe que les Canadiens atteints d'obésité sont enfin vus et entendus, et qu'ils se voient offrir plus d'options pour favoriser leur santé. Chez Obesity Matters/Parlons Obésité, nous croyons que l'accès à des soins efficaces ne doit pas être un privilège, et doit plutôt être établi selon les besoins. Nous demandons aux gouvernements et aux employeurs d'assurer un accès équitable à ce traitement, sans préjugés et sans jugement. Tous les Canadiens vivant avec de l'obésité méritent de pouvoir s'épanouir. » Lisa Schaffer , directrice générale, Obésité Canada : « Le Canada entre dans une nouvelle ère dans le soin de l'obésité -- une ère définie par l'innovation, une sensibilisation croissante du public et la volonté de remettre en question des pensées obsolètes. Bien que l'obésité touche la vie de tous les Canadiens, son impact n'est pas ressenti de manière égale. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est du courage d'agir -- pour bâtir un système où de nouveaux outils et traitements ne sont pas seulement disponibles, mais véritablement accessibles. Obésité Canada est ravi et encouragé de voir de plus en plus d'organisations, y compris Eli Lilly Canada, reconnaître la complexité de l'obésité en tant que maladie chronique et unir leurs efforts pour changer la façon dont le Canada perçoit, soutient et comprend les personnes affectées par l'obésité. »

« Nous vivons une période passionnante de l'histoire. Depuis des années, les personnes vivant avec de l'obésité portent le fardeau de cette maladie en silence, luttant non seulement contre la maladie, mais aussi contre la stigmatisation, l'isolement et le jugement qui l'entourent. L'homologation de Zepbound KwikPen est plus qu'une percée médicale : c'est une déclaration. Une déclaration selon laquelle votre combat est réel, votre parcours est valide et vos soins doivent être enracinés dans le respect, la compassion et la science. Un avenir où les personnes aux prises avec de l'obésité ne sont plus écartées, mais bien soutenues, outillées et traitées avec la dignité qu'elles ont toujours méritée. » À propos du programme d'essais cliniques SURMOUNTLe programme mondial de développement clinique de phase III SURMOUNT pour le tirzépatide dans la gestion du poids à long terme a commencé à la fin de 2019. Ont participé plus de 5 000 personnes présentant une obésité ou un surpoids, réparties dans six études d'homologation, dont quatre étaient des études mondiales. Les résultats des études SURMOUNT-1, SURMOUNT-2, SURMOUNT-3 et SURMOUNT-4 ont été soumis à Santé Canada et ont démontré que le tirzépatide injectable entraîne une réduction significative du poids corporel par rapport au placebo chez les personnes qui présentent une obésité ou un surpoids, avec ou sans diabète de type 2.

À propos de ZEPBOUNDMC KwikPen® (tirzépatide injectable)1

ZEPBOUNDMC KwikPen® (tirzépatide injectable) est approuvé par Santé Canada comme traitement d'appoint à un régime alimentaire hypocalorique et à une activité physique accrue pour la gestion du poids à long terme chez les adultes qui sont atteints d'obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) ou qui présentent un surpoids (IMC ≥ 27 kg/m2) avec au moins une affection comorbide liée au poids. ZEPBOUNDMC KwikPen® est le premier et le seul traitement de l'obésité approuvé par Santé Canada à activer les récepteurs de deux hormones incrétines, le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et le peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1). ZEPBOUNDMC KwikPen® a été autorisé par Santé Canada le 13 mai 2025. Pour consulter la monographie complète de ZEPBOUNDMC KwikPen®, veuillez visiter le site www.lilly.ca.

À propos d'Eli Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.



