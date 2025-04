Nouveaux projets de pointe axés sur l'intelligence artificiel représentent la prochaine frontière de la recherche sur la santé du cerveau

TORONTO, le 10 avril 2025 /CNW/ - Dans le cadre de ses activités visant à favoriser le développement de technologies novatrices qui permettent de mieux détecter, prévoir et traiter les troubles cérébraux, l'Institut ontarien du cerveau (IOC) a investi 640 000 dollars dans huit nouveaux projets par l'entremise de son Centre analytique.

« À l'Institut ontarien du cerveau, nous nous engageons à faire le lien entre la découverte scientifique et l'innovation, et ces projets de pointe axés sur l'intelligence artificiel représentent la prochaine frontière de la recherche sur la santé du cerveau. En intégrant l'informatique de pointe aux neurosciences, nous pouvons accélérer le diagnostic précoce, améliorer la précision des traitements et mettre au point des outils plus efficaces pour gérer les maladies neurologiques, » a dit le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. « Cet investissement renforce non seulement le leadership de l'Ontario en santé cérébrale, mais positionne également le Canada à l'avant-garde de l'innovation mondiale, en veillant à ce que notre recherche nationale continue à produire de meilleurs résultats pour les patients et à offrir de plus grandes possibilités économiques à nos communautés. »

« Les chercheurs de l'Ontario font des découvertes révolutionnaires pour améliorer la santé du cerveau afin que les résidents de notre province puissent vivre plus longtemps et en meilleure santé », a déclaré l'honorable Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Notre gouvernement est fier d'investir dans l'Institut ontarien du cerveau et de féliciter sa nouvelle cohorte de brillants chercheurs et chercheuses qui stimulent l'innovation dans notre secteur des soins de santé et renforcent notre avantage économique sur la scène mondiale de la recherche. »

L'IOC est fier de présenter une nouvelle série d'initiatives analytiques qui mettent toutes à profit l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique du Centre analytique dans le but d'améliorer le diagnostic, le traitement ou l'efficacité de la recherche en santé mentale, en neurologie et plus encore.

Voix pour la santé mentale : Diagnostic fondé sur l'IA grâce à la parole, au langage et à d'autres données : Un projet dirigé par le D r Frank Rudzicz de la Dalhousie University fera appel à des modèles d'apprentissage automatique de pointe pour analyser la parole et le langage en vue de détecter des signes de troubles de santé mentale comme la dépression, le trouble bipolaire et l'anxiété. À terme, l'outil Voix pour la santé mentale pourrait contribuer à la détection précoce, au diagnostic et au suivi de troubles mentaux grâce à une analyse intégrée des sentiments, du ton, du choix des mots et des formes linguistiques.





Apprenez-en plus au sujet du Centre analytique et des travaux avec Brain-CODE, la plateforme de neuro-informatique de pointe de l'IOC, à l'adresse braininstitute.ca/centre-analytique.

