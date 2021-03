L'INRS et l'UQAT lancent une unité mixte de recherche en études autochtones

VAL-D'OR, QC, MONTRÉAL et QUÉBEC, QC, le 22 mars 2021 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lancent une unité mixte de recherche (UMR) en études autochtones. La mise sur pied de l'UMR INRS-UQAT est rendue possible grâce à l'octroi d'un financement initial du gouvernement du Québec de trois millions de dollars.

L'INRS et l'UQAT développent une UMR au carrefour des savoirs scientifiques et autochtones. L'UQAT dessert une importante population autochtone et exerce une position de leader en recherche, en formation et en services pour, par et avec les peuples autochtones.

L'INRS et l'UQAT développent une UMR au carrefour des savoirs scientifiques et autochtones. L'UQAT dessert une importante population autochtone et exerce une position de leader en recherche, en formation et en services pour, par et avec les peuples autochtones. L'INRS a aussi développé une vaste expertise des questions autochtones au Centre Urbanisation Culture Société. L'objectif de cette UMR est de renforcer l'Abitibi-Témiscamingue comme pôle d'excellence en recherche sur les questions autochtones, touchant entre autres l'éducation, le territoire, l'autodétermination, la revitalisation des langues autochtones et l'urbanité contemporaine, en générant une coconstruction de savoirs qui profiteront à l'ensemble du Québec.

Le financement octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur permettra la création de trois postes de professeures ou professeurs supplémentaires au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Ces professeurs travailleront au sein de l'UMR, dans les locaux de l'UQAT, au campus de Val-d'Or. L'UMR aura le mandat de réaliser de la recherche multidisciplinaire et des activités de formation aux 2e et 3e cycles.

« Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires, et tout particulièrement nos partenaires autochtones, pour la mise en place de ce projet porteur qui favorisera les échanges et le partage de connaissances entre chacune de nos communautés. Cette unité mixte de recherche consolidera le leadership national et international en études autochtones de l'INRS et de l'UQAT. Elle favorisera aussi la formation d'une relève scientifique en région dans un domaine d'une grande importance pour le Québec », a déclaré le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau.

« La création de l'UMR représente une nouvelle étape importante pour l'UQAT et l'INRS. Depuis sa création, le partenariat privilégié avec les peuples autochtones est un incontournable du développement de notre université. Acteur précurseur sur la scène provinciale et nationale, cette priorité a permis à l'UQAT de développer une expertise reconnue en enseignement et en recherche pour, par et avec les Autochtones. L'UMR pourra compter sur l'appui de l'ensemble de nos experts, notamment ceux œuvrant au sein de l'École d'études autochtones », ajoute le recteur de l'UQAT, M. Vincent Rousson.

Pour plus de détails sur le projet : https://inrs.ca/la-recherche/unites-mixtes-de-recherche/

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec.

Depuis près de quatre décennies, l'UQAT mise sur une approche empreinte d'humanité, de créativité et d'audace, notamment en mettant l'expérience étudiante au cœur de sa mission et de ses valeurs. Leader en études autochtones, l'UQAT a accompli de grandes réalisations visant l'intégration des communautés et des savoirs des Premiers Peuples.

