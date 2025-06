L'INRS et le CECC signent une entente de collaboration pour stimuler la recherche dans Charlevoix

LA MALBAIE, QC, le 16 juin 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et le Centre d'études collégiales en Charlevoix (CECC), affilié au Cégep de Jonquière, sont fiers d'annoncer la signature d'une entente de collaboration visant à renforcer les liens entre leurs communautés scientifiques, à faciliter l'accès mutuel à leurs infrastructures et à stimuler la recherche interordre dans la région.

Cette entente a pour objectifs de favoriser les échanges entre les chercheuses, chercheurs, professeures et professeurs, de soutenir la réalisation de projets conjoints, de mettre à profit les réseaux de partenaires respectifs et de susciter l'intérêt des étudiantes et étudiants pour la recherche appliquée. Plusieurs projets sont déjà amorcés, dont une deuxième édition en mars 2025 des visites par les étudiantes et étudiants du CECC des infrastructures de l'INRS, notamment au Centre Eau Terre et Environnement à Québec et dans le futur également au Centre Ruralités durables à Baie-St-Paul, afin de se familiariser concrètement avec le milieu de la recherche.

Cette collaboration marque la première entente officielle entre l'INRS et le Cégep de Jonquière. Elle s'inscrit dans la volonté de l'INRS de consolider sa présence régionale et de créer, avec ses partenaires locaux, des initiatives à la fois ancrées dans les réalités du territoire, et avec une large portée pour le bénéfice du Québec, du Canada et de l'international.

« L'INRS est actif dans Charlevoix avec l'implantation de son cinquième centre consacré aux ruralités durables. Cette entente témoigne de notre engagement à mener une recherche de proximité, étroitement liée aux réalités régionales et bâtie en partenariat avec le CECC et les acteurs du milieu. Il s'agit d'un pas important vers une collaboration solide, au bénéfice des professeur.e.s, des chercheur.e.s, des étudiant.e.s et du territoire », souligne M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

« La recherche est un volet important du Centre d'études collégiales en Charlevoix, car il permet l'acquisition de connaissances, l'ajout d'opportunités en matière de pédagogie et contribue concrètement au développement de nos communautés. Nous sommes fiers du partenariat avec l'INRS. Il permettra de travailler conjointement à la recherche interordre et de développer des projets porteurs pour la région charlevoisienne », déclare Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière.

Un premier pas concret : une activité de maillage scientifique réussie

Dans le cadre de cette entente, une première activité de maillage scientifique s'est tenue le 16 juin au CECC à La Malbaie. Cette journée de réflexion et d'échanges a rassemblé plusieurs établissements et centres de recherche autour du thème des iniquités dans les transitions sociales, environnementales, économiques et territoriales.

Les établissements et organisations présents à cette première rencontre étaient :

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Le Centre d'études collégiales en Charlevoix (CECC)

Le Cégep de Jonquière et ses deux centres de transfert technologique, Écobes et le Centre de production automatisée (CPA)

Des rencontres de travail régulières sont prévues afin de consolider les liens établis lors de cette journée et faire progresser les collaborations conjointes et d'éventuels projets de recherche communs.

Vers une collaboration porteuse d'innovation

Cette entente marque le début d'un partenariat prometteur, axé sur la science et les retombées concrètes pour Charlevoix, mais aussi pour l'ensemble des territoires ruraux à l'échelle du Québec. Par leur ancrage régional dans Charlevoix, l'INRS et le CECC s'allient pour faire de la recherche un espace de dialogue et de solutions aux enjeux vécus par les communautés rurales partout sur le territoire québécois.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis sa création en 1969, il poursuit sa mission de contribuer activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS se classe 1er au Québec en intensité de recherche. Il est composé de cinq centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval, à Varennes, et dans Charlevoix, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société, Armand-Frappier Santé Biotechnologie, et Ruralités durables (centre en développement). Sa communauté compte près de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos du Centre d'études collégiales en Charlevoix

Le Centre d'études collégiales en Charlevoix (CECC) est situé à La Malbaie. Affilié au Cégep de Jonquière, le CECC offre un enseignement supérieur de qualité dans un cadre à échelle humaine. Il propose des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue, dans un environnement stimulant et proche de la communauté. Ancré dans son milieu, le CECC joue un rôle actif dans le développement régional en s'impliquant dans des projets éducatifs, sociaux, culturels et de recherche qui enrichissent tant la vie étudiante que la collectivité charlevoisienne.

