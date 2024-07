RBC simplifie le processus de financement pour les propriétaires qui souhaitent construire ou rénover sur leur terrain, contribuant ainsi à l'accroissement du stock d'unités d'habitation au Canada

TORONTO, le 3 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) offre plus d'options de financement pour aider les propriétaires canadiens qui souhaitent tirer parti du potentiel de leur propriété. À compter du 28 juin, les propriétaires pourront accéder au programme amélioré d'hypothèque sur construction résidentielle RBC pour financer l'ajout d'habitations sur ruelle, de pavillons-jardins, d'unités modulaires ou d'autres unités d'habitation accessoires sur leur terrain, ou encore la conversion de leur maison individuelle en duplex, en triplex ou en multiplex (selon les règlements de zonage municipaux).

De nombreux propriétaires veulent offrir un logement abordable à des membres de leur famille, ou arrondir leurs fins de mois avec des revenus de location. Cette mise à jour du programme d'hypothèque sur construction résidentielle RBC offre aux propriétaires et aux constructeurs davantage d'occasions de collaborer en vue de réaménager une propriété pour répondre à ces types de besoins. Les propriétaires intéressés par cette possibilité sont invités à consulter un conseiller en prêts hypothécaires RBC afin de déterminer si ces nouvelles options conviennent à leur situation.

« Par le passé, les propriétaires avaient un accès limité à du financement qui pouvait les aider à réaménager leur maison ou leur terrain pour répondre à ces besoins particuliers, a déclaré Leah Robinson, vice-présidente, gestion de la politique et de la conformité réglementaire, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. Grâce au programme amélioré d'hypothèque sur construction résidentielle, RBC offre de nouvelles options aux propriétaires qui souhaitent apporter des modifications à leur propriété afin de mieux combler leurs besoins et de créer plus d'unités d'habitation pour les Canadiens qui en ont besoin. »

Les logements autonomes et les immeubles multirésidentiels ont grandement gagné en popularité, au moment où les propriétaires cherchent à accroître la valeur de leur propriété et que des municipalités de partout au Canada ont modifié les règlements de zonage pour permettre ce genre de développement. Le gouvernement fédéral a également manifesté son appui en ce sens dans son récent budget, qui prévoit la mise sur pied du Programme canadien de prêts pour la construction d'un logement accessoire, qui permettra aux propriétaires d'accéder à des prêts à faible taux d'intérêt pouvant atteindre 40 000 $ pour l'ajout d'un logement secondaire à leur propriété.

De plus, le programme amélioré d'hypothèque sur construction résidentielle RBC offre aux constructeurs d'habitations canadiens une occasion unique de faire profiter de leur expertise et de leurs conseils les propriétaires intéressés.

« Nous sommes heureux d'aider les clients qui décident de se lancer dans cette aventure, a ajouté Mme Robinson. C'est une nouvelle expérience pour bon nombre d'entre eux, et s'assurer qu'ils disposent du soutien financier et des conseils dont ils ont besoin pour obtenir le résultat espéré est un élément clé de notre rôle de conseiller de confiance et de partenaire de l'avenir des collectivités canadiennes. »

La nouvelle d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement de RBC, à la suite de l'acquisition de l'ancienne Banque HSBC Canada, à offrir davantage de crédit aux particuliers pour aider les propriétaires à convertir des maisons unifamiliales en habitations multifamiliales.

Pour vous renseigner sur les hypothèques sur construction RBC, consultez la page Web des hypothèques sur construction RBC.

