Les histoires relatées dans l'édition 2021 du rapport Un chemin tracé de RBC rendent hommage aux réalisations et à la tradition d'innovation des Autochtones

TORONTO, le 17 juin 2021 /CNW/ - Dans les communautés autochtones du Canada, l'innovation et la tradition ont toujours fait bon ménage. Aujourd'hui, les jeunes innovateurs autochtones poursuivent cette riche histoire en s'appuyant sur leurs connaissances ancestrales pour réaliser des projets audacieux afin de bâtir un avenir prospère pour leurs peuples et leurs collectivités. Dans l'édition de cette année du rapport Un chemin tracé, RBC est fière de braquer les projecteurs sur ces innovateurs et de faire connaître leurs histoires d'excellence, de résilience et d'accomplissement.

Publié pour la première fois en 2008, le rapport Un chemin tracé présente des exemples de collaboration entre RBC et Autochtones pour bâtir des collectivités durables, stimuler la croissance économique et apporter des changements considérables dans des secteurs importants comme le perfectionnement des aptitudes et le développement de carrière. Le rapport est également publié en inuktitut, et sera traduit en pied-noir vers la fin du mois.



« Les Autochtones du Canada sont les premiers innovateurs, inventeurs et entrepreneurs de ce territoire, a dit Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones, RBC. Par le passé, leurs contributions, leurs cultures et leurs points de vue ont souvent été ignorés et même effacés, mais il est évident aujourd'hui que notre avenir collectif repose sur la reconnaissance concrète du rôle des Autochtones dans nos projets postpandémiques. En soulignant l'ingéniosité et la créativité des Autochtones, l'édition 2021 du rapport Un chemin tracé décrit les divers moyens que RBC prend pour concrétiser cette reconnaissance. »

De l'entrepreneuriat social à la protection des pratiques de pêche durable, le rapport de cette année attire l'attention sur des initiatives et des innovateurs autochtones qui s'appuient sur la culture et les traditions pour améliorer la vie des communautés. Voici quelques exemples :

Mick Appaqaq , un entrepreneur inuit, s'est inspiré de la transmission traditionnelle des connaissances pour mettre au point la plateforme de média social SIKU (« glace marine » en inuktitut). Cette plateforme, qui permet aux chasseurs de partager en temps réel des renseignements sur l'état de la glace et sur les comportements de la faune, contribue également à préserver la langue et la culture traditionnelles, et à garder les précieuses données sur l'Arctique entre les mains des Inuits.





, un entrepreneur inuit, s'est inspiré de la transmission traditionnelle des connaissances pour mettre au point la plateforme de média social SIKU (« glace marine » en inuktitut). Cette plateforme, qui permet aux chasseurs de partager en temps réel des renseignements sur l'état de la glace et sur les comportements de la faune, contribue également à préserver la langue et la culture traditionnelles, et à garder les précieuses données sur l'Arctique entre les mains des Inuits. Le regroupement LIFT Circle procure aux femmes autochtones un espace de soutien pour bâtir leur propre entreprise. Remettant en question les idées reçues sur l'innovation, les entrepreneurs membres du LIFT Circle « décolonisent » les affaires en mettant l'accent sur les valeurs autochtones traditionnelles, où le succès repose sur une approche globale constituée de quatre piliers : profits, personnes, planète et raison d'être.





L'exposition inaugurale INUA, qui réunit des artistes et des conservateurs inuits, marque le début d'une nouvelle approche au Musée des beaux-arts de Winnipeg . Regroupant environ 100 œuvres créées par 91 artistes inuits, cette exposition présente de nouvelles formes d'expression et d'innovation inuites, tout en les situant dans la longue histoire artistique autochtone.

Illustrant l'essor continu de l'innovation autochtone, le rapport de cette année revient sur des initiatives et des parcours individuels déjà présentés dans des éditions antérieures. Par exemple, l'article sur Sunshine Tenasco - présenté à l'origine dans l'édition 2020 du rapport Un chemin tracé - décrit la croissance de Pow Wow Pitch, un concours pour entrepreneurs autochtones inspiré de l'émission Dans l'œil du dragon fondé par Mme Tenasco et coprésenté par RBC. Aujourd'hui à sa septième année, le concours originaire d'Ottawa s'est étendu à l'ensemble du pays, où il stimule les entrepreneurs et les écosystèmes autochtones régionaux.

Le rapport présente également des portraits d'employés autochtones qui incarnent l'innovation à RBC, comme Michael Polak et son collègue du groupe RBC Royal Eagles. Ces employés inspirants nous donnent l'exemple en pratiquant le « double regard », une approche qui combine les points de vue occidental et autochtone ; en suscitant le dialogue sur l'innovation inclusive ; et en révélant de nouvelles occasions de croissance grâce à leur point de vue différent.

« Conscients que cela compte plus que jamais, nous continuerons de prôner l'inclusion et la prospérité des Autochtones, ajoute Dale Sturges. Le rapport Un chemin tracé nous permet d'honorer le passé et de réaffirmer notre engagement à écouter, à passer à l'action et à poursuivre notre démarche de réconciliation. Nous comptons bien vous présenter d'autres témoignages de réussite dans les années à venir. »

Pour consulter la version intégrale du rapport, allez à rbc.com/unchemintrace.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

Services financiers aux Autochtones RBC

Depuis plus d'un siècle, RBC entretient de solides relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. Elle est déterminée à aider les gouvernements, les organismes, les entreprises, les collectivités et les personnes autochtones en leur donnant des possibilités de développement économique par des initiatives dans différents domaines : accès aux services bancaires et au financement, développement social et communautaire, emploi, formation et éducation, et approvisionnement. RBC verse également des dons et des subventions qui appuient les intérêts des Autochtones. Pour de plus amples renseignements, allez à www.rbc.com/autochtones.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: A. J. Goodman, Communications, RBC, [email protected], 647 286-4032

Liens connexes

http://www.rbc.com