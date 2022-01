« La valeur d'un placement après déduction des frais est ce qui importe le plus. Il est encourageant de constater que les jeunes Canadiens comprennent l'importance de ce facteur dans l'atteinte de leurs objectifs d'épargne-retraite et de la préparation d'un avenir financier prospère. » Tweet this

L'inflation limite également la capacité des Canadiens à épargner davantage, car elle continue d'entraîner une hausse de la charge des dépenses fixes - un obstacle important à l'épargne mentionné par 29 % des répondants au sondage, la majorité d'entre eux (40 %) étant âgés de 25 à 34 ans. Une majorité (85 %) des jeunes de cette catégorie d'âge s'inquiètent principalement de leur capacité à atteindre l'équilibre entre l'épargne pour les projets à court terme et l'épargne visant les objectifs à long terme.

Malgré l'incertitude que posent la pandémie et la hausse de l'inflation, il existe toutefois une différence importante entre tous les groupes d'âge. Aujourd'hui, près de la moitié (48 %) des Canadiens ont un plan financier et la majorité (86 %) d'entre eux se disent optimistes quant à leur avenir financier en raison de ce plan.

« Au cours des deux dernières années, les imprévus ont affecté nos vies à tous, mais ceux qui avaient un plan ont pu plus facilement s'adapter à ces changements, explique Stuart Gray, directeur général, Centre d'expertise de la planification financière, RBC. Un plan permet de garder la maîtrise de ses finances, car il aide à rajuster le tir si la situation change. »

Un indicateur confirme que les Canadiens souhaitent se recentrer sur leur avenir financier : les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) font un retour en force. Après sept ans de tendance à la baisse - et un creux historique de 46 % l'an dernier - les REER ont rebondi. Plus de la moitié (53 %) des Canadiens ont maintenant un REER. Aussi, un plus grand nombre de Canadiens détiennent des fonds communs de placement (36 % contre 30 % l'an dernier), des actions (20 % contre 14 %) et des fonds négociés en bourse (11 % contre 7 %) dans leur REER.

Un autre indicateur du regain d'intérêt à l'égard de l'avenir ressort dans les résultats du sondage : le pourcentage de Canadiens qui se constituent un portefeuille de placements est passé de 25 % l'an dernier à 28 % (une hausse de 10 points comparativement aux niveaux d'il y a dix ans). Fait à noter, les jeunes investisseurs âgés de 25 à 34 ans sont ceux qui démontrent le plus d'intérêt pour la constitution d'un tel portefeuille (32 %). Depuis le début de la pandémie, ces jeunes investisseurs se concentrent davantage sur la valeur de leurs placements (22 %) et près de la moitié (48 %) indiquent qu'ils sont prêts à payer des frais si cela leur permet d'obtenir des rendements plus élevés.

« La valeur d'un placement après déduction des frais est ce qui importe le plus. Il est encourageant de constater que les jeunes Canadiens comprennent l'importance de ce facteur dans l'atteinte de leurs objectifs d'épargne-retraite et de la préparation d'un avenir financier prospère, ajoute M. Gray. Nos conseillers en services financiers sont là pour vous aider, en personne ou par l'entremise de notre plateforme de conseils numérique MonConseiller. Ils vous aideront à élaborer un plan interactif et personnalisé, à déchiffrer des projections à long terme et à essayer différents scénarios d'épargne. Il vous sera ainsi plus facile de voir l'incidence potentielle à long terme de tout changement que vous apportez à votre épargne ou à vos placements. »

Info éclair : Sondage RBC 2022 sur l'autonomie financière à la retraite

Quelques résultats - Données nationales et régionales

Principales

préoccupations

concernant les finances à

la retraite CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL Avoir suffisamment

d'épargne 47 % 43 % 44 % 47 % 47 % 52 % 44 % Maintenir mon niveau de

vie 36 % 39 % 31 % 34 % 36 % 42 % 29 % Impact de l'inflation 29 % 33 % 31 % 28 % 29 % 26 % 32 % Coût des soins de santé 27 % 30 % 25 % 21 % 24 % 31 % 29 % Vivre plus longtemps que

prévu 25 % 29 % 30 % 29 % 28 % 16 % 29 % Obstacles à l'épargne CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL Revenu trop faible 36 % 38 % 41 % 45 % 37 % 30 % 34 % Dépenses fixes trop

élevées 29 % 35 % 38 % 37 % 29 % 22 % 24 % Manque d'argent à

épargner à la fin du mois 26 % 25 % 30 % 32 % 24 % 25 % 31 % Dépenses imprévues

(réparation de voiture,

soins dentaires, etc.) 26 % 32 % 36 % 29 % 23 % 22 % 27 % Revenu d'emploi instable 13 % 13 % 17 % 9 % 14 % 11 % 10 % Avez-vous un plan

financier ? CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL Oui 48 % 47 % 49 % 49 % 51 % 44 % 46 % REER CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL Oui, j'ai un REER 53 % 50 % 51 % 55 % 56 % 55 % 44 % Mon REER contient des

fonds communs de

placement 36 % 42 % 40 % 40 % 38 % 27 % 35 % Mon REER contient des

actions 20 % 30 % 11 % 19 % 22 % 15 % 11 % Mon REER contient des

fonds cotés en bourse 11 % 13 % 12 % 5 % 13 % 10 % 2 % Placements durant la

pandémie CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL Constitution d'un

portefeuille de placements 28 % 33 % 20 % 24 % 32 % 27 % 20 % Accent sur la valeur de

mes placements 22 % 24 % 19 % 25 % 24 % 21 % 15 % Volonté de payer des frais

pour de meilleurs

rendements 46 % 49 % 47 % 42 % 46 % 44 % 43 %

Info éclair : Sondage RBC 2022 sur l'autonomie financière à la retraite

Quelques résultats - Données nationales, par sexe et par groupe d'âge

Préoccupations

concernant les finances à

la retraite CANADA H F 25-34 35-54 55+ Avoir suffisamment

d'épargne 47 % 44 % 49 % 58 % 55 % 36 % Maintenir niveau de vie 36 % 33 % 38 % 44 % 40 % 31 % Impact de l'inflation 29 % 30 % 28 % 32 % 26 % 34 % Coût des soins de santé 27 % 26 % 27 % 21 % 26 % 32 % Vivre plus longtemps que

prévu 25 % 23 % 27 % 20 % 26 % 26 % Obstacles à l'épargne CANADA H F 25-34 35-54 55+ Revenu trop faible 36 % 32 % 40 % 41 % 35 % 32 % Dépenses fixes trop élevées

(loyer, épicerie, etc.) 29 % 24 % 35 % 40 % 32 % 23 % Manque d'argent à

épargner à la fin du mois 26 % 21 % 30 % 26 % 30 % 22 % Dépenses imprévues

(soins dentaires, etc.) 26 % 21 % 31 % 32 % 29 % 22 % Revenu d'emploi instable 13 % 12 % 13 % 15 % 13 % 8 % Avez-vous un plan

financier ? CANADA H F 25-34 35-54 55+ Oui 48 % 49 % 48 % 47 % 44 % 53 % REER CANADA H F 25-34 35-54 55+ Oui, j'ai un REER 53 % 57 % 51 % 53 % 61 % 54 % REER contient des fonds

communs de placement 36 % 35 % 37 % 33 % 38 % 38 % REER contient des actions 20 % 25 % 12 % 21 % 19 % 16 % Mon REER contient des

fonds cotés en bourse 11 % 14 % 8 % 16 % 10 % 10 % Placements durant la

pandémie CANADA H F 25-34 35-54 55+ Constitution d'un

portefeuille de placements 28 % 33 % 24 % 32 % 27 % 26 % Accent sur la valeur de

mes placements 22 % 26 % 19 % 22 % 19 % 27 % Volonté de payer des frais

pour de meilleurs

rendements 46 % 49 % 43 % 48 % 46 % 43 %

À propos du Sondage RBC 2022 sur l'autonomie financière à la retraite

En tout, 2 000 Canadiens de 18 ans et plus ont répondu au sondage du 22 au 30 octobre 2021 par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Ce sondage est mené par Ipsos pour le compte de RBC depuis plus de 30 ans. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 87 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

À propos de RBC et de son service de planification unique et personnalisé MonConseiller

Nous croyons que chaque Canadien mérite un plan personnalisé. MonConseiller , plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC, a permis jusqu'à maintenant à plus de 2,8 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Avec MonConseiller, vous bénéficiez d'une approche hybride. Vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux ! En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, vous recevez des perspectives, des indicateurs visuels en temps réel et des prévisions pouvant vous aider à garder le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Jessica Assaf, Communications régionales, Québec, RBC, 438 308-1691, [email protected]