L'incubateur AG-Bio Centre continuera d'accompagner les PME innovantes

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 300 000 $ à l'organisme de Lévis. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

LÉVIS, QC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

AG-Bio Centre est un incubateur d'entreprises intégré dans le complexe technologique du Cégep Lévis-Lauzon. Le soutien en démarrage offert depuis 2001 par cet organisme a permis à plus de 200 entreprises de fournir des biens et services novateurs en agroalimentaire, biotechnologie et sciences de l'environnement. Pour lui permettre de poursuivre sa mission, l'honorable

Pascale St-Onge, députée de Brome‒Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce qu'une contribution non remboursable de 300 000 $ est accordée à l'organisme lévisien.

Cet appui aidera AG-Bio Centre à fournir un accompagnement personnalisé de coaching-consultation, flexible et évolutif, et qui intègre une approche d'innovation basée sur un réseau d'experts multidisciplinaires.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

Citations

« AG-Bio centre contribue grandement à la vitalité économique de la région de Lévis et à celle de l'ensemble des régions du Québec par la provenance variée de ses clients. Son succès ainsi que celui des PME incubées aura des retombées bien au-delà des frontières régionales. En aidant les PME et les organismes du Québec dans la poursuite de leurs activités ou le démarrage d'un nouveau projet, notre gouvernement leur permet de jouer un rôle majeur dans l'économie de demain et de contribuer à rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous. »

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le support de DEC nous permet d'être au cœur d'industries qui regardent loin devant. Nous accompagnons des entrepreneurs aux idées ingénieuses et à l'énergie débordante. Notre expérience et nos ressources nous font reconnaître le potentiel d'innovations appelées à devenir d'extraordinaires entreprises en phase avec les nouveaux besoins. Merci au dynamisme, à la complicité de l'équipe de DEC. »

Alain Cadoret, directeur général, AG-Bio Centre

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

