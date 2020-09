Le gouvernement du Canada appuie la construction du nouveau théâtre de marionnettes de la métropole

MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Notre gouvernement veille à ce que nos institutions culturelles aient une influence positive sur la vie des Canadiens et Canadiennes, et particulièrement chez les jeunes qui constituent l'avenir de notre pays et qui contribueront à accroître la vitalité du secteur des arts et de la culture dans les années à venir.

C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3 440 000 dollars à L'Illusion, Théâtre de marionnettes pour la construction d'un tout nouveau bâtiment sur son site actuel.

Le gouvernement du Canada accorde cette somme par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Cette aide permettra notamment de procéder à la démolition du bâtiment actuel, à l'excavation du terrain ainsi qu'à la construction du nouveau théâtre qui comportera deux salles de spectacles pour un total de 170 places.

L'Illusion, Théâtre de marionnettes pourra ainsi accueillir beaucoup plus de jeunes spectateurs et leur offrir des expériences novatrices rehaussées par des équipements modernes.

Citations

« Je me réjouis à l'idée que les jeunes spectateurs de Montréal et des environs pourront bientôt fouler le sol d'un théâtre tout neuf où ils pourront s'initier aux arts de la marionnette et voyager dans toutes sortes d'univers créatifs. Avec ses locaux modernes, nul doute que L'Illusion, Théâtre de marionnettes saura encore mieux charmer les tout-petits et mettre en valeur sa programmation unique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Nous appuyant sur 40 ans de recherche et de création, nous avons développé une expertise distinctive en théâtre de marionnettes. Des milliers de spectateurs d'ici et de partout s'émerveillent devant les spectacles que nous inventons pour eux. Avec la force de l'expérience et l'énergie du renouveau, nous regardons vers l'avenir et bâtissons un espace de création et de diffusion dédié aux arts de la marionnette! »

- Sabrina Baran, directrice générale et codirectrice artistique, L'Illusion, Théâtre de marionnettes

Les faits en bref

Fondé en 1979, L'Illusion, Théâtre de marionnettes est un organisme sans but lucratif situé à Montréal dont le mandat consiste à créer, produire et diffuser des spectacles de marionnettes. Ses spectacles, qui allient les arts visuels aux arts de la scène, sont régulièrement sélectionnés par des festivals à l'étranger. De plus, l'organisme offre des résidences de création pour les professionnels du milieu des arts de la marionnette ainsi que des activités de médiation culturelle pour ses publics. Sa clientèle est composée d'enfants de trois à douze ans et des adultes qui les accompagnent.

Le projet de L'Illusion, Théâtre de marionnettes consiste à acquérir la propriété (terrain et bâtiment) constituant son siège social actuel, à démolir le bâtiment et à construire un nouveau bâtiment de deux étages d'une superficie brute totale de 767 mètres carrés. L'achat d'équipement spécialisé, dont des rideaux de scène, un système d'éclairage, un système de sonorisation et de l'équipement vidéo, est également prévu.

Le nouveau bâtiment comprendra des espaces communs (entrée, réception, vestiaire, foyer et toilettes), deux salles de spectacle (la salle pour la petite enfance et celle pour l'enfance qui accueilleront respectivement 50 et 120 sièges), des espaces techniques (loges, buanderie, atelier, salon vert et entrepôt), des espaces administratifs et un espace pour le soutien général (conciergerie et matières résiduelles).

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

