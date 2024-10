L'identité des 17 personnes lauréates des Prix du Québec 2024 est dévoilée

QUÉBEC, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, M. Christopher Skeete, sont heureux de dévoiler l'identité des personnes lauréates des Prix du Québec 2024.

Vibrant hommage à l'excellence et à la créativité, les Prix du Québec constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils reconnaissent le parcours exceptionnel de personnes ayant contribué à l'essor de leur domaine, à la transmission de la connaissance et au rayonnement du Québec à travers le monde. Les personnes lauréates 2024 sont des modèles tant pour leurs pairs que pour la société, et une source d'inspiration pour les générations futures.

Prix culturels

M. Denis Côté, prix Albert-Tessier (cinéma)

M me Élise Turcotte, prix Athanase-David (littérature)

M. Denis Gougeon, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène)

, prix Denise-Filiatrault (arts de la scène) M. Rémy Girard, prix Denise-Pelletier (arts d'interprétation)

M. Serge Filion, prix Ernest-Cormier (aménagement du territoire, architecture et design)

Mme Françoise Armand, prix Georges-Émile-Lapalme (langue française)

M. Raymond Montpetit, prix Gérard-Morisset (patrimoine)

, prix Gérard-Morisset (patrimoine) M. François Cousineau, prix Guy-Mauffette (radio, télévision et médias numériques ou traditionnels)

M. François Morelli, prix Paul-Émile-Borduas (arts visuels, métiers d'art et arts numériques)

Mme Aline Desjardins, prix René-Lévesque (journalisme)

Prix scientifiques

Mme Sylvie Belleville, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche)

, prix Armand-Frappier (développement d'une institution de recherche ou administration et promotion de la recherche) M. Frantz Saintellemy, prix Innovation (innovations scientifiques, entrepreneuriales, économiques, sociales ou commerciales)

M. Robert J. Vallerand, prix Léon-Gérin (sciences humaines et sociales)

Mme Myriam Denov, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale)

, prix Marie-Andrée-Bertrand (innovation sociale) M. René Doyon, prix Marie-Victorin (sciences naturelles et génie)

Mme Anne-Marie Mes-Masson, prix Wilder-Penfield (recherche biomédicale)

Mme Noémie-Manuelle Dorval Courchesne, prix Hubert-Reeves (relève scientifique, toutes les disciplines scientifiques; finalistes : Mme Marie-Hélène Pennestri et M. Massimiliano Orri).

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 octobre 2024, à 16 h 30, au Musée national des beaux-arts du Québec. Plus de 550 000 $ en prix et bourses seront remis aux personnes lauréates lors de cet événement. Des récompenses d'une rare ampleur au Québec, tous prix confondus.

Citations

« C'est avec une grande fierté que nous soulignons le parcours inspirant de 10 personnes ayant contribué à l'enrichissement culturel du Québec. J'applaudis la créativité, la détermination ainsi que les accomplissements exceptionnels de ces Québécoises et Québécois en leur remettant la plus haute distinction attribuée par le gouvernement en culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La recherche et l'innovation sont les piliers d'un avenir prospère. Aujourd'hui, je suis fier de célébrer ces personnes dont les travaux et les idées façonnent notre société. Leur engagement à repousser les frontières du savoir est essentiel pour le rayonnement du Québec sur la scène internationale. Félicitations aux lauréates et lauréats pour leur précieuse contribution. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Faits saillants

Les Prix du Québec soulignent le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activité, qui repoussent les limites de la connaissance et qui font rayonner le Québec à l'échelle nationale et internationale.

Le prochain appel de candidatures pour les Prix du Québec aura lieu du 10 janvier au 10 mars 2025.

Annexe

Biographies courtes des personnes lauréates des Prix du Québec 2024

Prix culturels

Prix Albert-Tessier

Denis Côté

En moins de 20 ans, Denis Côté a réalisé 15 courts métrages et autant de longs métrages. Son cinéma d'auteur indépendant cumule les récompenses sur les scènes nationale et internationale. Sa vision unique se manifeste par une esthétique exigeante, une exploration inédite des langages cinématographiques et une volonté de déjouer les attentes. Ses films, qui évoquent souvent la solitude et l'aliénation, encouragent le public à développer sa propre réflexion. Figure de proue du Renouveau du cinéma québécois, le jeune réalisateur représente fièrement le Québec sur la scène internationale.

Prix Athanase-David

Élise Turcotte

Écrivaine traduite dans plusieurs langues, Élise Turcotte est reconnue pour sa maîtrise de différents genres littéraires. Son travail, marqué par une exploration profonde des émotions humaines, aborde des thèmes tels que la violence faite aux femmes ou l'imbrication des tragédies collectives dans le privé. Riche d'une carrière de plus de 40 ans et d'une appréciation internationale, elle continue d'écrire, de concrétiser des projets en collaborant avec d'autres formes d'art et d'influencer la littérature contemporaine, tant par sa capacité à se renouveler que par la vision féministe de son œuvre.

Prix Denise-Filiatrault

Denis Gougeon

D'abord autodidacte, puis formé en composition musicale, Denis Gougeon est reconnu pour sa versatilité et sa créativité. Des qualités qui lui permettent de rayonner à l'échelle nationale comme internationale, en plus de répondre à de nombreuses et prestigieuses commandes à travers le monde. Premier compositeur en résidence de l'Orchestre Symphonique de Montréal en 1989, il enseigne également dans différentes universités où il est apprécié pour ses qualités tant techniques qu'humaines. Depuis ses débuts il y a 40 ans, il a composé plus de 120 œuvres dans tous les genres.

Prix Denise-Pelletier

Rémy Girard

Acteur de tous les records, Rémy Girard est depuis 50 ans une figure emblématique des arts d'interprétation au Québec. Dès ses débuts, cette facilité à jouer dans des registres variés lui permet de se faire un nom prisé dans le paysage culturel. Sa riche carrière d'interprète maintes fois primée se décline au théâtre, à la télévision et au cinéma. Grâce à ses rôles marquants et à son implication dans le milieu culturel, il est l'une des personnalités les plus connues et appréciées au Québec.

Prix Ernest-Cormier

Serge Filion

En un demi-siècle, la vision transdisciplinaire de l'urbaniste Serge Filion, axée sur la communication et tournée vers l'international, lui permet de relever d'importants défis d'aménagement, comme celui de la Promenade Samuel-De Champlain dans la Capitale nationale. Il contribue également à la profession en présidant, puis en siégeant, au conseil d'administration de l'Ordre des urbanistes du Québec. Aujourd'hui à la retraite, il continue d'œuvrer en tant que consultant et de s'impliquer dans le patrimoine naturel, agricole et culturel ainsi que dans l'environnement.

Prix Georges-Émile-Lapalme

Françoise Armand

Depuis les années 90, Françoise Armand, professeure-chercheure en didactique des langues secondes, s'intéresse à la promotion du français en milieu pluriethnique et plurilingue. Ses thèmes de travail s'articulent autour du plurilinguisme et de l'éveil aux langues, ainsi que de l'enseignement de la lecture et de l'écriture en français langue seconde. Elle est à l'origine, au Québec, du projet ÉLODiL qui vise à soutenir l'apprentissage du français par des élèves allophones et à assurer leur intégration scolaire et sociale. Par les rôles qu'elle endosse dans différentes organisations clés, elle exerce une influence notable sur l'ouverture à la diversité linguistique dans les milieux scolaires.

Prix Gérard-Morisset

Raymond Montpetit

Depuis 50 ans, Raymond Montpetit, professeur-chercheur et muséologue, contribue à la diffusion et à l'accessibilité des patrimoines par des expositions novatrices et la création de programmes universitaires de formation. Il participe également à des projets muséaux majeurs, tels que le Centre d'histoire de Montréal et Pointe-à-Callière. Comme expert en muséologie et en patrimoine, il a produit plusieurs études, évaluations et rapports, notamment celui connu sous le nom de Rapport Arpin, lesquels ont influencé les décideuses et décideurs ainsi que les politiques adoptées à l'égard du patrimoine et ont eu une portée nationale et internationale.

Prix Guy-Mauffette

François Cousineau

François Cousineau a profondément marqué la radio et la télévision québécoises. Tour à tour compositeur, pianiste, chef d'orchestre et arrangeur, il crée pour des émissions emblématiques comme Place aux femmes et Studio 11 à la radio, ou Appelez-moi Lise à la télévision. Outre le cinéma et le théâtre, il se distingue particulièrement en chanson, où il œuvre comme compositeur et réalisateur pour de nombreux artistes, dont Diane Dufresne, pour qui il compose notamment le mythique album Tiens-toé ben j'arrive!

Prix Paul-Émile-Borduas

François Morelli

L'artiste François Morelli rejette rapidement les frontières artistiques traditionnelles pour embrasser la multidisciplinarité, dont il deviendra un représentant emblématique. Sa carrière débute en 1977, s'épanouit à New York, où il enrichit sa pratique de la performance, puis s'établit au Québec. Entre mémoire, métamorphose et cyclicité, son œuvre s'inscrit dans une réflexion politique et sociétale, à l'image de Bain de soupe bain de sang (2003). Aujourd'hui, il continue d'influencer l'art contemporain par sa pratique et son enseignement, discutant constamment les processus de création.

Prix René-Lévesque

Aline Desjardins

Pionnière de l'information radiophonique et télévisuelle, pendant plus de 40 ans, elle a œuvré comme journaliste, animatrice et féministe principalement à la Société Radio-Canada (SRC). On retiendra son parcours exceptionnel à travers l'histoire des médias québécois et l'influence qu'elle exercera sur l'émancipation des femmes en devenant le premier visage féminin à la barre de l'une des plus importantes émissions d'information à la SRC : Femme d'aujourd'hui (1966-1979). L'émission et son animatrice font partie du patrimoine journalistique et féministe de la Révolution tranquille.

Prix scientifiques

Prix Armand-Frappier

Sylvie Belleville

Sylvie Belleville est une pionnière dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neuropsychologie du vieillissement. Ses travaux ont révélé l'importance d'intervenir dès les phases précoces de la maladie, et elle a développé des interventions cognitives reconnues mondialement. Directrice du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pendant plus de 10 ans, elle a fondé le Consortium CIMA-Q, qui réunit des chercheuses et chercheurs pour étudier la maladie. Aujourd'hui, elle dirige le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, continuant à faire progresser la science pour améliorer la santé cognitive des personnes âgées.

Prix Innovation

Frantz Saintellemy

Frantz Saintellemy est un entrepreneur, technologue et philanthrope reconnu pour ses contributions à l'innovation au Québec et à l'international. Président et chef de la direction de LeddarTech, il cofonde en 2012 le Groupe 3737, un incubateur et accélérateur qui soutient les entrepreneuses et entrepreneurs issus de la diversité culturelle. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'électronique et de l'automobile, il est engagé dans la promotion de l'inclusion sociale et de l'entrepreneuriat. Il est également chancelier et président du conseil d'administration de l'Université de Montréal et soutient activement plusieurs œuvres caritatives et éducatives.

Prix Léon-Gérin

Robert J. Vallerand

Robert J. Vallerand, professeur à l'Université du Québec à Montréal, est une figure clé de la psychologie moderne. Il est renommé pour ses théories sur la passion et la motivation, notamment pour le Modèle Dualiste de la Passion. Ses recherches ont transformé la compréhension des processus motivationnels et influencé des domaines variés comme l'éducation, le travail, les sports et la santé mentale. Ce scientifique exceptionnel continue d'inspirer la communauté de la recherche par ses contributions et son leadership international ainsi que par sa préparation de la relève scientifique.

Prix Marie-Andrée-Bertrand

Myriam Denov

Myriam Denov est professeure à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enfants, les familles et les conflits armés. Reconnue mondialement, elle a révolutionné la compréhension des enfants soldats, des filles dans les groupes armés et des enfants nés pendant la guerre. Ses recherches influencent les politiques internationales et ont mené à des initiatives marquantes, comme la fondation du groupe de recherche Global Child McGill. Elle est également membre de la Société royale du Canada et continue d'œuvrer pour protéger les enfants touchés par la guerre.

Prix Marie-Victorin

René Doyon

René Doyon est un astrophysicien renommé, spécialiste des exoplanètes. Professeur en physique à l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic, il a développé des instruments clés pour l'observation spatiale, notamment pour le télescope spatial James Webb. Ses travaux sur l'imagerie à haut contraste ont permis des découvertes majeures, comme la première photographie d'un système planétaire multiple en 2008. Directeur de l'Institut Trottier, il a contribué à des avancées cruciales dans la détection d'exoplanètes et la recherche de signes de vie au-delà de notre système solaire.

Prix Wilder-Penfield

Anne-Marie Mes-Masson

Anne-Marie Mes-Masson, professeure titulaire à l'Université de Montréal et chercheuse en cancérologie, a marqué la recherche oncologique au Québec et à l'international. Spécialiste du cancer de l'ovaire, elle a développé des biobanques et dirigé pendant 20 ans le Réseau de recherche sur le cancer du Fonds de recherche du Québec - Santé. Auteure de plus de 300 publications, elle a aussi lancé des projets d'envergure comme le programme CŒUR. Elle s'est distinguée par son approche collaborative et son engagement envers la relève scientifique.

Prix Hubert-Reeves

Noémie-Manuelle Dorval Courchesne

Professeure agrégée au Département de génie chimique de l'Université McGill, Noémie-Manuelle Dorval Courchesne est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les matériaux d'origine biologique. Diplômée de l'Université d'Ottawa et du Massachusetts Institute of Technology, elle se consacre à l'intégration du génie et de la biologie pour développer des matériaux biodérivés écologiques. Ses recherches, axées sur la bioélectronique et les bioplastiques, visent à créer des solutions durables. Elle est également engagée dans la promotion de l'équité et de la diversité dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

Finalistes du prix Hubert-Reeves

Massimiliano Orri

Massimiliano Orri est professeur adjoint au Département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur principal au Centre de recherche de l'Hôpital Douglas. Il dirige la Chaire de recherche du Canada en prévention du suicide. Formé en psychologie clinique et en biostatistique, il oriente ses recherches sur la compréhension des facteurs de risque du suicide au niveau populationnel et l'application d'interventions basées sur des preuves pour des individus présentant un risque de suicide.

Marie-Hélène Pennestri

Marie-Hélène Pennestri est professeure agrégée et vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université McGill. Elle est aussi chercheuse au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Ses travaux portent sur le sommeil et la santé mentale des enfants et de leur famille. Psychologue clinicienne, elle travaille à la clinique du sommeil de l'Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies. Son programme multidisciplinaire intègre des mesures physiologiques ainsi que psychologiques et il s'inspire de ses expériences professionnelles et personnelles.

