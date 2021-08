L'organisation trifluvienne réalisera ainsi son projet d'aménagement d'un corridor routier permanent pour l'acheminement des équipements hors normes dans la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières.

La Mauricie compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques qui contribuent à créer un tissu économique local fort. Certaines organisations sont parvenues à s'adapter à la pandémie et à prospérer, alors que d'autres ont dû réduire leurs activités. Aujourd'hui, alors que nous planifions la relance économique, elles ont besoin plus que jamais d'appui pour assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 3 772 998 $ à l'Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR). Cette organisation, qui veille à la saine gestion de l'infrastructure publique sous sa responsabilité, favorise l'activité commerciale et le développement régional et national. Le projet mis de l'avant par l'APTR en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières, assurera une connexion fluide pour du trafic hors normes entre la zone industrialo-portuaire et le Port de Trois-Rivières. La contribution non remboursable lui permettra de reconfigurer l'intersection de deux rues, de clôturer la jonction de deux autres rues, d'enfouir et ou de surélever des fils électriques et de communication, de même que de renforcer la chaussée, en plus de couvrir les coûts reliés à la réalisation des études et des plans et devis préalables.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur ces organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. C'est pourquoi DEC appuie des projets comme celui de l'Administration portuaire de Trois-Rivières, une organisation qui participe plus qu'activement au développement économique de toute la région. L'aménagement d'un couloir de transport entre le port et sa zone industrielle est essentiel pour accroître l'efficience des activités portuaires trifluviennes. Le succès de ce projet, qui est en phase avec notre plan de relance économique, rejaillira d'ailleurs sur tout le pays. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Grâce à l'aide de Développement économique Canada, l'Administration portuaire de Trois-Rivières et la Ville de Trois-Rivières mettront en place une infrastructure qui soutiendra l'industrie trifluvienne de l'usinage. Elle l'aidera à développer ses marchés internationaux tout en réduisant l'impact environnemental du transport des produits exportés. Ce projet s'inscrit parfaitement dans le développement de la zone industrialo-portuaire de Trois-Rivières mis de l'avant par la Ville et le Port. »

Gaétan Boivin, président-directeur général, Administration portuaire de Trois-Rivières

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de développement des infrastructures du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le financement accordé à l'Administration portuaire de Trois-Rivières est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre l'organisme et DEC.

