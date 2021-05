La Ville de Gaspé réalisera son projet de valorisation du patrimoine de Rivière-au-Renard entraînant la création de 10 emplois.

GASPÉ, QC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Depuis le début de la crise, les entreprises du secteur touristique ont su démontrer résilience, patience, créativité et adaptabilité. Alors qu'elles emploient normalement l'équivalent de près de 2 millions de travailleurs à l'échelle du pays et génèrent annuellement quelque 100 milliards de dollars de recettes, elles subissent depuis déjà plus d'un an les contrecoups de la pandémie.

Comme vecteur de diversification et de développement économique majeur, le tourisme sera partie prenante de la relance économique. Par l'entremise de DEC, le gouvernement du Canada renouvelle son appui à l'industrie et répond présent avec de nouveaux investissements dans les attraits touristiques et les établissements québécois.

Dans cette optique, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 2,7 M$ à la Ville de Gaspé. Cette contribution non remboursable permettra à la Ville d'acquérir des équipements, de construire des infrastructures et de mettre en place un concept multimédia dans le cadre du développement d'un nouvel attrait touristique visant la valorisation du patrimoine de Rivière-au-Renard à titre de capitale québécoise des pêches maritimes.

L'industrie touristique, qui joue un rôle crucial sur les plans économique, social et culturel dans les collectivités, représente un maillon essentiel du développement économique régional. Présent à ses côtés depuis le début de la crise, le gouvernement du Canada témoigne de son engagement à préparer le terrain pour l'après-pandémie afin que les régions soient prêtes à accueillir les touristes lorsque les conditions favorables seront réunies.

« Nous savons que l'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie, et notre gouvernement s'engage à accompagner les joueurs clés de ce secteur pour qu'ils soient prêts à revenir en force après la crise. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes, et nous serons aussi présents pour appuyer le tourisme, au fur et à mesure que la situation sanitaire évoluera. La relance économique de la Gaspésie ne saurait se faire sans l'apport de ses acteurs du milieu touristique. Nous serons toujours là pour nos petites entreprises et l'industrie touristique de nos régions, c'est grâce à vous que nous pourrons rebondir plus forts et plus résilients. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. La contribution financière accordée à la Ville de Gaspé constitue une excellente nouvelle pour la région de la Gaspésie et son attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous, puis de partout dans le monde, lorsque la situation le permettra. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.





Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

