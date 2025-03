L'homicide-suicide : Agir pour mieux prévenir - Québec investit 150 000 $ dans un projet de repérage du risque d'homicide-suicide en contexte conjugal et familial

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce le financement d'un projet de sensibilisation au repérage du risque d'homicide conjugal et familial par les acteurs en prévention du suicide au Québec. L'organisme À cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence recevra une somme de 150 000 $ sur 2 ans pour la mise en œuvre de son projet.

Le projet L'homicide-suicide : Agir pour mieux intervenir vise à créer et à offrir une formation destinée aux intervenantes et intervenants en prévention du suicide pour leur permettre de mieux repérer les risques d'homicides-suicides auprès des hommes qui les consultent. En misant sur la collaboration entre les organismes en prévention du suicide et ceux en prévention de la violence conjugale et familiale, ce projet contribuera à mieux outiller les intervenantes et intervenants en vue de reconnaître les principaux facteurs de risque associés à l'homicide-suicide dans le contexte conjugal et familial.

« Le dernier bilan du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale démontre clairement les liens entre le suicide et la violence en contexte conjugal et familial. Nous devons nous assurer que les organismes œuvrant en prévention de ces réalités collaborent pour mieux repérer les risques. En formant les intervenantes et intervenants en prévention du suicide aux risques propres à un contexte de violence conjugale, nous pouvons contribuer à éviter le pire et à lutter efficacement contre la violence conjugale et familiale. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« L'organisme À cœur d'homme est un partenaire essentiel du gouvernement en matière de prévention des violences conjugales et familiales et de lutte contre les tragédies liées à l'homicide-suicide chez les hommes. Je suis fier de pouvoir compter sur son expertise en matière de prévention d'homicides en contexte de violence conjugale pour la faire partager au réseau d'intervenantes et intervenants en prévention du suicide. Ce financement permettra de renforcer leurs compétences pour mieux repérer les risques d'homicide, ce qui contribuera à prévenir des drames évitables. Il s'agit d'une responsabilité commune, et nous continuerons à soutenir cette importante démarche. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce projet vise à mieux outiller les intervenants et les intervenantes qui travaillent auprès des personnes qui expriment des idées de suicide, d'homicide, ou les deux, et ce, en contexte conjugal et familial. Il soutiendra le partage d'expertises complémentaires nécessaires pour mieux prévenir l'homicide-suicide des hommes en contexte conjugal et familial. Il s'inscrit dans la mission du réseau À cœur d'homme de favoriser une transformation sociale vers la non-violence. »

Sabrina Nadeau, directrice générale de l'association À cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence

À cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence regroupe 32 organismes reconnus au Québec en matière d'aide aux hommes ayant des comportements violents. Par le biais de programmes d'intervention structurés, ces organismes aident les hommes à cesser leurs comportements violents en contexte conjugal et familial.





Dans son troisième bilan publié en novembre 2024, le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner recommande de travailler avec les partenaires engagés dans la prévention du suicide, dans le but de mieux prévenir le suicide chez les victimes de violence conjugale et de mieux évaluer le risque d'homicide et de suicide chez les auteurs (R32). Parmi les 24 décès étudiés dans ce rapport, on compte 2 suicides de victimes de violence conjugale et 8 suicides d'agresseurs, pour un total de 10 suicides.





Le financement de ce projet s'inscrit dans l'action 1 de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Ce projet concorde également avec la mesure 3.1 de la Stratégie nationale de prévention du suicide 2022-2026 - Rallumer l'espoir.

Pour en savoir davantage sur les actions du gouvernement du Québec pour contrer la violence sexuelle et la violence conjugale, consultez la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

