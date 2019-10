L'habitation et les parcs : les priorités de l'arrondissement pour 2020

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est fier d'avoir adopté son Programme triennal des immobilisations (PTI) 2020-2022 ainsi que son budget de fonctionnement pour l'année 2020 lors de la dernière séance extraordinaire du conseil. Marqué par la gestion saine et efficace des dépenses publiques, le PTI présente les projets qui seront réalisés dans l'arrondissement dans les trois prochaines années, alors que le budget de fonctionnement comprend les dépenses récurrentes de l'arrondissement, illustrant les priorités pour l'année à venir. Parmi celles-ci s'en dégagent deux : l'habitation et les parcs.

Une habitation convenable pour tous : la priorité de CDN-NDG

L'arrondissement de CDN-NDG implantera, en 2020, des mesures pour favoriser l'accès à une habitation convenable pour chaque citoyen de son territoire. Parmi celles-ci, notons l'ajout d'un poste de conseiller en développement de l'habitation qui mettra, entre autres, en place un plan d'action pour encourager le développement de logements sociaux et abordables. Dans une perspective où plusieurs logements sociaux et abordables seront ajoutés au parc immobilier de l'arrondissement dans la prochaine année, ce conseiller veillera aux liens avec les organismes responsables et à l'application du règlement sur l'inclusion. Il amorcera également l'analyse du vaste projet de développement de l'ancien hippodrome. La présence de ce nouveau professionnel au sein de l'équipe de l'arrondissement permettra d'assurer la mixité sociale des projets résidentiels sur le territoire.

La Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges (CDC-CDN) s'est réjouit de cette annonce. « Nous sommes vraiment satisfaits de cette embauche qui permettra d'accroitre les efforts communs dans la création de logements sociaux afin de répondre aux besoins criants de notre quartier », affirme Mme Ève Torres, organisatrice communautaire au CDC-CDN. Par ailleurs, la mairesse de l'arrondissement, Mme Sue Montgomery a fait valoir que « tout le monde a droit à un chez soi sécuritaire, abordable et adéquat. Dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le développement immobilier est effervescent et nous faisons preuve d'audace avec la création de ce poste pour soutenir les groupes qui ont le mandat de déposer des projets de logement social. Avec le soutien de l'arrondissement, j'ai confiance que nous pourrons offrir des logements intéressants aux familles plus démunies », souligne-t-elle.

L'amélioration des parcs : des investissements pour toutes les générations

Fréquentés par des citoyens de toutes les générations, les parcs de l'arrondissement de CDN-NDG bénéficieront du réaménagement de certains équipements ainsi que de l'aménagement de nouvelles installations. En effet, grâce à trois nouveaux programmes de subventions mis en place par la Ville de Montréal, l'arrondissement sera en mesure d'investir significativement dans ses espaces verts, ses installations sportives extérieures et ses chalets en 2020, mais aussi en 2021 et 2022. Nouveaux jeux d'eau, rénovations dans les chalets de parc existants, amélioration de l'accessibilité universelle, nouvelles aires canines et ajout de nouveaux plateaux sportifs sont prévus. Au total, ce sont quelque 9,5 M$ qui seront investis dans les espaces verts et les parcs de l'arrondissement dans les trois prochaines années.

La taxe foncière : une augmentation sous l'inflation

Enfin, l'augmentation de la taxe foncière locale se limitera à 2 %, ce qui représente 4,30 $ de plus pour une résidence dont la valeur est de 500 000 $, mais demeure toutefois plus basse que le taux d'inflation.

