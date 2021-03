Ces distinctions s'ajoutent à l'obtention du prix de la banque modèle de l'année Celent 2020

TORONTO, le 10 mars 2021 /CNW/ - Alors que le secteur bancaire continue de développer des solutions de services bancaires et de paiements numériques à une vitesse sans précédent, la Banque Royale du Canada (RBC) a reçu de Celent plusieurs prix pour son leadership au chapitre de l'intégration numérique des clients et de la transformation des modes de paiements à l'entreprise.

Le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Intégration numérique reconnaît la vitesse à laquelle RBC est devenue la première grande banque au Canada à offrir l'ouverture de compte à distance et des solutions de vérification de l'identité aux particuliers et aux entreprises. L'offre, qui est optimisée par la technologie de vérification de l'identité de RBC, propose des options d'ouverture de compte en mode libre-service, avec l'aide d'un conseiller ou en en succursale.

« Nous sommes honorés par cette reconnaissance de Celent, qui confirme le leadership numérique de RBC en Amérique du Nord et dans le monde, a déclaré Peter Tilton, premier vice-président, Numérique, RBC. La numérisation de bout en bout de l'ouverture de compte a été particulièrement avantageuse durant la pandémie, compte tenu des mesures de santé publique mises en place pour ralentir la propagation de la COVID-19 ainsi que de la fermeture temporaire des succursales. Où qu'ils soient, les clients peuvent commencer rapidement, facilement et en toute sécurité à effectuer des opérations bancaires avec RBC, en mode libre-service ou avec l'assistance d'un conseiller. En outre, comme la technologie de vérification de l'identité de RBC peut numériser les pièces d'identité délivrées par le gouvernement, puis utiliser les renseignements qui s'y trouvent pour établir le profil du client, non seulement la vérification de l'identité se fait-elle de façon plus sécuritaire, mais les clients disposent aussi d'une protection accrue contre la fraude et d'un service d'ouverture de compte accéléré. »

RBC a également reçu le prix de la banque modèle Celent dans la catégorie Transformation des modes de paiements. Ce prix souligne l'approche globale de RBC à la transformation des modes de paiements, qui vise à encourager l'adoption des modes de paiement numérique et l'optimisation des cas d'usage en intégrant les paiements électroniques au flux de travail et en traduisant les données pertinentes sur les paiements en renseignements précieux sur les clients. L'une des solutions qui a mené à cette transformation est Atouts paiements RBC (anciennement WayPay). Il s'agit de la première plateforme de paiement offerte par une banque au Canada qui permet aux entreprises de combiner plusieurs sources de financement, peu importe la banque ou le type de compte du client, de payer leurs fournisseurs sous la forme souhaitée et de bénéficier d'outils de fonds de roulement offrant une latitude accrue afin de pouvoir bénéficier de remises sur paiement anticipé auprès des fournisseurs. Le prix souligne également que RBC est la première institution financière à commercialiser le Service de demande de fonds en vrac de Virement Interac.

« Partout au pays, les entreprises recherchent des solutions bancaires modernisées qui les aideront à faire croître leurs affaires et à gérer leurs activités plus efficacement, a déclaré Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, RBC. Les solutions comme Atouts paiements RBC et Virement Interac : Demande de fonds en vrac permettent aux entreprises de bonifier la gestion de leur flux de trésorerie et de leur fonds de roulement et de se préparer à leur croissance future. Nos solutions d'intégration et d'ouverture de compte à distance offrent aux entrepreneurs la souplesse d'ouvrir un compte au moment qui leur convient le mieux. »

Les prix annuels de banque modèle Celent soulignent les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels à la réussite du secteur bancaire, selon trois critères de base : les avantages commerciaux démontrables des initiatives en fonction ; le niveau d'innovation par rapport au secteur ; et l'excellence technologique ou de la mise en œuvre.

« Les prix de banque modèle Celent reconnaissent la façon dont les banques utilisent la technologie pour transformer les services bancaires, a déclaré Bob Meara, premier analyste à Celent. Ces banques devraient inspirer les autres institutions à la recherche de solides exemples de meilleures pratiques qui auront une incidence réelle sur leurs clients, leurs résultats commerciaux et l'ensemble du secteur. Les résultats de RBC en sont la preuve tangible. »

Les distinctions reçues cette année s'ajoutent au prix de la banque modèle de l'année Celent 2020 décerné à RBC pour son engagement personnalisé auprès de la clientèle, son expérience client exceptionnelle et le développement de la littératie numérique de ses employés. Ce prix souligne notamment la stratégie d'activation numérique de classe mondiale de RBC et ses efforts en vue de démarquer l'appli Mobile RBC au moyen de Budgets NOMI, de Mobile RBC étudiant et des améliorations apportées aux services bancaires mobiles pour les propriétaires de petite entreprise. En 2019, RBC a reçu un prix de la banque modèle de Celent pour sa stratégie relative aux interfaces de programmation d'applications, dans le cadre de laquelle elle a lancé trois de ces interfaces pour développer des solutions clientèle. En 2018, RBC a remporté des prix de la banque modèle Celent pour Perspectives NOMI et TrouvÉpargne NOMI dans la catégorie de l'expérience des services financiers aux particuliers et pour sa stratégie visant l'amélioration des connaissances de ses employés en matière de services numériques dans la catégorie visant la productivité des employés. Perspectives NOMI et TrouvÉpargne NOMI sont des services numériques fondés sur l'intelligence artificielle qui offrent aux clients des perspectives sur leurs finances et leur permet d'épargner, respectivement.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez rbc.com/collectivités-durabilite.

À propos de Celent

Celent est un cabinet de recherche et de conseil qui se consacre à aider les institutions financières à élaborer des stratégies commerciales et technologiques complètes. Celent publie des rapports qui font état des tendances et des meilleures pratiques en matière de technologie des services financiers et mène des missions de consultation auprès des institutions financières qui cherchent à utiliser cette technologie pour améliorer leurs processus opérationnels existants ou lancer de nouvelles stratégies commerciales. Forte d'une équipe d'analystes chevronnés possédant une expérience à l'échelle internationale, Celent est en mesure d'offrir des conseils stratégiques et des renseignements sur le marché mondial. Celent est membre de Oliver Wyman Group, une filiale entièrement détenue par Marsh & McLennan Companies [NYSE: MMC].

