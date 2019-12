L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) de la GRC dépose des accusations de terrorisme en Ontario

MILTON, ON, le 6 déc. 2019 /CNW/ - Au terme d'une enquête relative à la sécurité nationale, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) en Ontario a arrêté un individu de la région du Grand Toronto (RGT) et déposé contre lui des accusations d'infractions liées au terrorisme.

Les chefs d'accusation suivants ont été portés contre Ikar Mao (22 ans) de Guelph, en Ontario :

Participation à une activité d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.18 du Code criminel ;

; Quitter le Canada pour participer à une activité d'un groupe terroriste, en contravention à l'article 83.181 du Code criminel.

La Division O de la GRC souhaite remercier ses partenaires pour leur collaboration et leur solide soutien tout au long de cette enquête. Nous souhaitons également remercier nos employés pour leur dévouement envers la sécurité des Canadiens.

« Je tiens à rassurer les citoyens de la région du Grand Toronto et tous les Canadiens que notre but principal est la sécurité et la protection du public en tout temps », a déclaré le surintendant principal Michael LeSage, officier responsable des Opérations criminelles de la Division O.

Les organismes d'application de la loi travaillent avec diligence pour rendre nos communautés plus sécuritaires; toutefois, en faisant preuve de vigilance et en nous informant de toute activité suspecte, le public nous aide à faire encore mieux notre travail.

Si vous croyez avoir été témoin ou êtes au courant d'activités d'extrémisme criminel ou d'activités suspectes qui pourraient être une menace pour la sécurité nationale, nous vous encourageons à les signaler, par téléphone, au 1-800-420-5805, ou par courriel à l'adresse RCMP.NSIN-RISN.GRC@rcmp-grc.gc.ca

