TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/ - Impatients de célébrer les Fêtes, un tiers (33 %) des Canadiens ont dépassé leur budget en succombant à une frénésie de cadeaux, ce qui représente une hausse de huit points de pourcentage par rapport à l'année précédente. La bonne nouvelle, c'est que ces acheteurs ont dépensé en moyenne 414 $ de plus que prévu, soit une somme bien inférieure au montant record de 588 $ de l'année précédente, selon le sondage annuel de RBC sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne .

Partout au pays, les consommateurs ont fait fi de leur budget : dépassements de 476 $ pour les Québécois et de 454 $ pour les Britanno-Colombiens, et de seulement 320 $ en Saskatchewan, au Manitoba et dans chacune des provinces du Canada atlantique.

Même si près de la moitié des Canadiens sondés (48 %) ont privilégié la carte de débit ou les espèces, ces modes de paiement ont reculé de sept points de pourcentage par rapport à l'année précédente (55 %). Par contre, l'utilisation des cartes de crédit a augmenté de six points de pourcentage, passant de 37 % à 43 %.

Cette année, les catégories de cadeaux les plus populaires, en fonction du montant moyen dépensé, ont également changé. Dans l'ensemble des cadeaux offerts aux proches, les expériences sont passées en tête de liste (160 $ contre 91 $ en 2020), reléguant ainsi les cartes-cadeaux à la deuxième place (115 $ contre 121 $) et l'électronique, à la troisième place (90 $ contre 104 $). Selon le sexe, les hommes ont été les plus nombreux à effectuer des achats pour offrir des expériences (198 $), suivies de l'électronique (130 $) et des cartes-cadeaux (129 $). Les femmes ont aussi privilégié les expériences (123 $), suivies des cartes-cadeaux (101 $) et des jouets (76 $).

« On comprend facilement pourquoi les expériences offertes ont gagné en popularité au cours de la pandémie : beaucoup de gens s'attachent à consacrer plus de temps à leurs proches. Nous avons également constaté une hausse des dons faits par les Canadiens à des organismes de bienfaisance pendant la période des Fêtes, en leur nom ou au nom d'autrui, afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, indique Flora Do, vice-présidente, Placements à terme et épargne et RBC Investi-Clic. Au début de chaque nouvelle année, certains doivent relever le défi de rembourser leur générosité de la période des Fêtes et de recommencer à épargner. »

Les Canadiens qui ont dépensé plus que prévu cherchent maintenant des moyens de gérer les dettes qu'ils ont contractées pendant les Fêtes. Trois répondants sur dix ont indiqué qu'ils utilisaient leurs cartes de crédit à cette fin (29 %) ou qu'ils envisageaient de réduire leurs dépenses discrétionnaires comme les divertissements (28 %) afin de compenser leurs largesses de la période des Fêtes, tandis que 7 % ne savent pas encore comment payer ces factures.

Le sondage RBC a également révélé que les Canadiens sont moins nombreux à dresser un portrait optimiste de leur santé financière en 2022 après leurs dépenses de fin d'année.

Ceux qui ont déclaré qu'ils étaient très confiants (« Je m'en suis tenu à ce que j'avais prévu de dépenser ») sont passés de 48 % à 42 % (le taux le plus élevé étant de 51 % en Colombie-Britannique).

Ceux qui étaient confiants (« J'ai dépensé un peu plus que prévu, mais j'ai repris le cap ») sont passés de 30 % à 26 % (taux le plus élevé de 36 % en Saskatchewan et au Manitoba ).

Entretemps, ceux qui estiment que cela devrait aller (« J'ai dépensé plus que prévu, mais j'ai un plan pour me remettre sur la bonne voie d'ici le mois d'avril au plus tard ») sont passés de 18 % à 24 % (le taux le plus élevé étant de 29 % au Québec).

Quant à leur capacité d'épargner davantage cette année, près d'un quart (22 %) des répondants ont déclaré qu'ils n'épargnent rien en ce moment et qu'ils n'auront rien à mettre de côté en 2022.

« C'est là que les solutions d'épargne numérique peuvent être utiles, affirme Mme Do. Un bon exemple est TrouvÉpargne NOMI : grâce à la technologie prédictive, cette solution trouve de l'argent supplémentaire dont vous n'aurez sans doute pas besoin dans votre compte bancaire et le met automatiquement de côté sous forme d'épargne. Il vous suffit d'activer cette fonction dans l'appli Mobile RBC et TrouvÉpargne NOMI se charge du reste. Vous constituez une épargne avec de l'argent dont vous ne connaissiez pas l'existence. »

Au cours de la dernière année, TrouvÉpargne NOMI a aidé les clients à mettre de côté en moyenne 429 $ par mois, ce qui peut représenter une épargne supplémentaire de près de 5 150 $ à la fin de l'année.

Les clients peuvent aussi utiliser les fonctions Budgets NOMI et Prévisions NOMI pour reprendre leurs habitudes d'épargne. Budgets NOMI analyse de manière proactive les dépenses d'un client, recommande un budget approprié et envoie des avis ponctuels offrant un moyen pratique de garder les rênes de ses finances. Prévisions NOMI fournit aux clients des prévisions sur sept jours de leurs entrées et sorties de fonds en anticipant les paiements préautorisés à venir de leur compte de dépôt. Ils ont ainsi une vue plus complète de l'activité de leur compte.

« Le fait est que vous n'avez pas à vous soucier de mettre de l'argent de côté. L'épargne se constitue tout simplement pour vous automatiquement et vous aurez une bonne surprise qui vous attend à la prochaine période des Fêtes, ou lorsque vous épargnez dans un but précis, ajoute Mme Do. Chaque année, notre sondage demande aux Canadiens ce qu'ils feraient de l'argent "trouvé" et ils ne sont jamais à court d'idées. NOMI aide les clients à trouver cet argent pour concrétiser ces idées. »

Comparaisons entre les régions et entre les sexes

TOUS LES RÉPONDANTS CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Oui, j'ai trop dépensé pendant la période des Fêtes 33 % 28 % 26 % 35 % 36 % 32 % 35 % 32 % 34 % En moyenne, j'ai dépassé mon budget de 414 $ 454 $ 436 $ 320 $ 390 $ 476 $ 320 $ 452 $ 378 $

MODE DE RÈGLEMENT DES ACHATS CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Espèces ou carte de débit 48 % 40 % 42 % 55 % 47 % 52 % 59 % 49 % 48 % Carte(s) de crédit 43 % 49 % 50 % 37 % 46 % 38 % 32 % 43 % 43 % Cartes-cadeaux 4 % 5 % 3 % 3 % 3 % 5 % 4 % 4 % 4 % Points Récompenses 3 % 5 % 4 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 3 % Marge de crédit 1 % * 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Prime annuelle 1 % * * 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 %

* Échantillon trop petit

PERSONNES AYANT DÉPASSÉ LEUR BUDGET : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE LA PÉRIODE DES FÊTES CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Je porte les dépenses sur mes cartes de crédit dans l'objectif de rembourser le solde tout de suite 16 % 8 % 19 % 18 % 19 % 14 % 13 % 18 % 15 % Je porte les dépenses sur ma carte de crédit dans l'objectif de rembourser le solde dans les deux prochains mois ou plus tard 13 % 13 % 18 % 10 % 14 % 9 % 10 % 14 % 12 % Je réduis les coûts discrétionnaires (divertissements, etc.) 27 % 24 % 28 % 30 % 29 % 30 % 16 % 24 % 31 % J'épargne autrement 28 % 31 % 23 % 25 % 29 % 26 % 28 % 27 % 28 % Je ne sais pas encore comment rembourser ces sommes 7 % 5 % 7 % 6 % 7 % 9 % 8 % 6 % 8 %

TOUS LES RÉPONDANTS : ANTICIPATION DE LA SANTÉ FINANCIÈRE EN 2022 CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Je suis très confiant 42 % 51 % 43 % 37 % 42 % 38 % 41 % 42 % 42 % Je suis confiant 26 % 25 % 24 % 36 % 25 % 24 % 27 % 27 % 25 % Cela devrait aller 24 % 17 % 26 % 16 % 24 % 29 % 22 % 23 % 24 % Je m'inquiète 6 % 4 % 3 % 7 % 6 % 7 % 7 % 5 % 6 % Je m'inquiète beaucoup 3 % 2 % 5 % 3 % 4 % 2 % 3 % 3 % 4 %

TOUS LES RÉPONDANTS : ÉPARGNER PLUS CHAQUE MOIS CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Je n'épargne rien en ce moment 22 % 27 % 25 % 23 % 22 % 19 % 24 % 19 % 25 %

EMPLOI DE L'ARGENT « TROUVÉ » CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Je vais l'ajouter à mon épargne générale 33 % 35 % 33 % 27 % 36 % 28 % 38 % 32 % 34 % Je vais rembourser mes dettes 32 % 26 % 34 % 30 % 28 % 40 % 39 % 32 % 33 % Je vais épargner dans un but précis 25 % 28 % 29 % 25 % 27 % 21 % 24 % 22 % 29 % Investissement 21 % 16 % 22 % 23 % 26 % 18 % 13 % 27 % 15 % Je vais me faire plaisir 20 % 17 % 16 % 14 % 19 % 29 % 14 % 22 % 19 % Je vais faire un don à un organisme de bienfaisance 7 % 8 % 8 % 5 % 8 % 4 % 4 % 8 % 5 % Je ne sais pas 6 % 5 % 3 % 9 % 4 % 8 % 8 % 6 % 6 %

MONTANT MOYEN DÉPENSÉ/CATÉGORIE CAN C-B AB SK/MB ON QC ATL H F Jouets 89 $ 94 $ 74 $ 81 $ 94 $ 86 $ 90 $ 103 $ 76 $ Appareils électroniques (appareils mobiles, jeux, etc.) 90 $ 75 $ 66 $ 175 $ 105 $ 73 $ 59 $ 130 $ 53 $ Divertissements (livres, jeux vidéo, iTunes) 58 $ 123 $ 54 $ 38 $ 54 $ 39 $ 46 $ 79 $ 39 $ Expériences 160 $ 386 $ 163 $ 116 $ 138 $ 86 $ 135 $ 198 $ 123 $ Cartes-cadeaux 114 $ 82 $ 115 $ 93 $ 140 $ 99 $ 112 $ 129 $ 101 $ Cadeaux pour animaux 26 $ 21 $ 33 $ 19 $ 32 $ 18 $ 21 $ 20 $ 30 $ Dons à des organismes de bienfaisance 70 $ 265 $ 83 $ 20 $ 50 $ 16 $ 24 $ 99 $ 43 $

À propos du Sondage RBC 2022 sur les achats des Fêtes et les perspectives d'épargne

Au total, 2 000 sondages ont été réalisés en ligne par Ipsos entre le 4 et le 6 janvier 2022 auprès de Canadiens âgés de plus de 18 ans, au moyen de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Ce sondage est mené pour le compte de RBC depuis 2011. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée à partir des données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à +/- 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. Le cas échéant, le suivi a été inclus dans les années précédentes.

À propos de NOMI de RBC

Depuis son lancement en 2017, TrouvÉpargne NOMI a aidé les clients à trouver plus de 2 milliards $ et à les mettre de côté dans leur compte TrouvÉpargne NOMI. L'an passé, les sommes mises de côté dans les comptes TrouvÉpargne NOMI des utilisateurs se sont élevées en moyenne à 429 $ par mois, ce qui représente en tout près de 5 150 $ de plus à la fin de l'année. Grâce à la technologie prédictive, l'outil TrouvÉpargne NOMI anticipe les dépenses mensuelles globales d'un client, trouve de l'argent supplémentaire dont il n'aura sans doute pas besoin et le met automatiquement de côté sous forme d'épargne. Les clients ont accès n'importe quand à leur argent, au moyen de virements gratuits vers leur compte de chèques personnel source RBC Banque Royale. Ils peuvent consulter leur solde, suspendre les virements et les reprendre en tout temps, et la fonction de virement dans les deux sens permet de transférer de nouveau cet argent automatiquement au moment voulu. Lancé en 2019, l'outil Budgets NOMI a aidé plus de 1,3 million de clients à établir plus de 2,3 millions de budgets. Budgets NOMI fait disparaître le travail de réflexion et les calculs manuels du processus de création d'un budget. La fonction surveille de près les dépenses d'un client et recommande un budget mensuel personnalisé en fonction de ses habitudes de consommation et d'épargne, tout en lui permettant de maintenir le cap en lui envoyant des avis ponctuels au moyen de l'appli Mobile RBC. En simplifiant l'épargne et l'établissement et le suivi d'un budget, nous facilitons pour les Canadiens la gestion de leurs dépenses et la prise de décisions financières éclairées.

Plus récemment, la fonction Prévisions NOMI aide les clients à prévoir avec confiance leurs prochains paiements. Cette fonction permet aux clients d'avoir à portée de main des prévisions et des renseignements de prochaine génération sur les entrées et les sorties de fonds. Les prévisions sont sur sept jours et les clients ont ainsi une vue plus complète de l'activité de leur compte. La fonction aide à éliminer le stress lié au suivi des paiements de factures récurrentes, du montant dû et de l'incidence de ces paiements sur les futurs flux de trésorerie en vous montrant les paiements préautorisés à venir de n'importe lequel de vos comptes de dépôt. Prévisions NOMI, a été créée en partenariat avec Borealis AI, un groupe primé spécialisé en intelligence artificielle et soutenu par RBC. Vous trouverez de plus amples renseignements sur toutes les fonctionnalités de NOMI à l'adresse rbc.com/NOMI.

