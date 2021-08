CALGARY, AB, le 13 août 2021 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'emploie à protéger les Canadiens et les résidents permanents contre les consultants en immigration malhonnêtes. Aujourd'hui, à la suite d'une enquête criminelle approfondie, l'ASFC a annoncé que des accusations ont été déposées en lien avec une présumée opération sophistiquée de fausses présentations et de fraude en matière d'immigration à but lucratif à Calgary.

L'enquête a débuté en novembre 2017 et, en juillet 2018, la Section des enquêtes criminelles de la région des Prairies a exécuté des mandats pour obtenir des éléments de preuve à la résidence de Thaer Abuelhaija et à l'entreprise de la société Canada Immigration and Education Services Inc.

M. Abuelhaija et la société Canada Immigration and Education Services Inc. ont été accusés des infractions suivantes à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour des activités frauduleuses présumées commises entre février 2016 et avril 2021 :

Article 126 de la LIPR - Infraction en matière de fausses présentations - 16 chefs

Alinéa 127a) de la LIPR - Fausses présentations - 16 chefs

Alinéa 127b ) de la LIPR - Fausses présentations - 16 chefs

La prochaine comparution devant le tribunal aura lieu le 30 août 2021.

« En collaboration avec nos partenaires tels qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le Service des poursuites pénales du Canada, nous menons des enquêtes et poursuivons les consultants en immigration sans scrupules et leurs associés qui abusent du système d'immigration du Canada. Cette affaire a jusqu'à présent été rendue possible grâce à l'expertise de nos agents des services frontaliers et au travail acharné et au dévouement de nos enquêteurs criminels, qui sont déterminés à démanteler les opérations de fraude en matière d'immigration et à protéger les Canadiens et les résidents permanents. »

- Brad Wozny, directeur général régional, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

L'ASFC est chargée de mener des enquêtes, de repérer les personnes et les entités qui sont liées au crime organisé, au passage de clandestins, à la fraude en matière d'immigration, au terrorisme et à d'autres infractions à la Loi sur les douanes et à la LIPR et de poursuivre les responsables.

et à la et de poursuivre les responsables. L'ASFC peut recevoir des signalements d'infractions présumées à la LIPR ou à la Loi sur les douanes de diverses sources, notamment du grand public par l'entremise de la ligne de surveillance frontalière, d'organisations partenaires et d'autres ministères.

de diverses sources, notamment du grand public par l'entremise de la ligne de surveillance frontalière, d'organisations partenaires et d'autres ministères. Les membres du public sont encouragés à signaler les activités suspectes liées à l'immigration à l'ASFC en appelant le 1-888-502-9060.

