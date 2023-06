OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger nos collectivités en empêchant les armes à feu prohibées de circuler dans nos rues et en veillant à ce que les personnes qui enfreignent les lois canadiennes sur les armes à feu soient tenues responsables.

L'ASFC est fière d'avoir collaboré avec ses partenaires de l'exécution de la loi partout au pays et d'avoir contribué à une enquête de la Sûreté du Québec sur l'importation et la distribution de pièces utilisées pour fabriquer des armes à feu imprimées en 3D, également connues sous le nom d'armes fantômes.

En avril 2021, des agents du renseignement de l'Agence des services frontaliers du Canada ont remarqué et suivi l'importation d'un ensemble de rails d'armes spécialement conçus pour les armes imprimées en 3D. L'importation provenait d'un exportateur américain connu qui avait été identifié lors d'autres interceptions et enquêtes menées par l'Agence.

En septembre 2021, l'importateur a été identifié comme étant un résident de la région de Montréal ayant des antécédents criminels graves et faisant l'objet d'une ordonnance d'interdiction de port d'armes.

En novembre 2022, le dossier fut transmis à la Sûreté du Québec et suivi de plusieurs autres interceptions de rails du même type.

Le 20 juin 2023, plusieurs organismes d'application de la loi, y compris les enquêteurs criminels avec l'ASFC, ont collaboré à l'exécution de 46 mandats de perquisition dans huit provinces du Canada : la Colombie Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Quebec, le Nouveau Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

« Nous prenons des mesures pour protéger les Canadiens contre la violence liée aux armes à feu. Les armes produites par des imprimantes 3D représentent une menace croissante pour les Canadiens, et nos organismes d'exécution de la loi redoublent d'efforts pour y faire face, notamment grâce aux investissements importants que nous avons faits dont un financement supplémentaire pour l'ASFC, le Fonds d'action contre les armes à feu et les gangs et plus encore. Je tiens à remercier l'ASFC, la GRC, la Sûreté du Québec et les organismes d'exécution de la loi de tout le pays qui ont participé à cette opération pour leur travail acharné en vue de protéger nos collectivités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé pour détecter les risques liés à la frontière et assurer la sécurité des Canadiens. Des activités de renseignement sont menées pour identifier les personnes et les entités d'intérêt pour l'ASFC, enquêter sur elles et entamer des poursuites relativement au crime organisé, à la contrebande de drogues et à d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

et de la . Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, l'Agence a empêché plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes prohibées de se retrouver dans nos rues dans le cadre de ses efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités.

Pour obtenir les dernières statistiques sur les activités d'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Une liste des marchandises à autorisation restreinte et des marchandises interdites, y compris les armes à feu, se trouve ici.

Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec le service de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais suivant : 1-888-502-9060.

