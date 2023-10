OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs que la longue fin de semaine de l'Action de grâces au Canada et du Columbus Day aux États-Unis est une période très occupée à la frontière. Voici quelques informations dont vous devriez prendre connaissance avant de partir.

Dans tout le pays, les employés de l'ASFC en première ligne empêchent les produits nocifs d'entrer au Canada, tout en veillant à ce que les voyages et les échanges commerciaux se poursuivent efficacement et en toute sécurité. En 2022, nous avons facilité l'arrivée de plus de 60 millions de voyageurs tout en empêchant la circulation de plus de 1 100 armes à feu et de 24 400 armes prohibées, ainsi qu'en saisissant plus de 41 000 kg de drogues illégales. Au cours de la longue fin de semaine de la fête du Travail, nos agents ont accueilli 1,34 million de voyageurs tout en limitant les temps d'attente.

L'ASFC investit des efforts importants dans la planification et la préparation des périodes de pointe, comme les longues fins de semaine de congé. Nous surveillons les volumes de voyageurs et les temps d'attente à la frontière et nous nous efforçons de réduire le plus possible les délais de traitement aux points d'entrée, y compris aux aéroports internationaux, sans compromettre la sécurité.

Aidez-nous en vous préparant! Voici quelques conseils pour un voyage sans encombre :

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l'ASFC ou communiquez avec nous au 1-800-461-9999.

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec un représentant de l'ASFC, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945