L'ASFC modernise les points d'entrée pour améliorer l'expérience des voyageurs à la frontière

OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à moderniser la frontière, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) modernisera et remplacera 24 points d'entrée au cours des sept prochaines années afin d'améliorer l'expérience des voyageurs lorsqu'ils traversent la frontière, de fournir aux agents des services frontaliers une infrastructure et une technologie améliorées et de réaliser la frontière de l'avenir.

Aujourd'hui, l'ASFC a souligné la fin des travaux au point d'entrée de Fraser, dans le nord de la Colombie-Britannique, le premier dans le cadre du projet des postes frontaliers terrestres, le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'ASFC.

Le point d'entrée modernisé de Fraser a été bâti à l'aide d'un ensemble de construction modulaire en partenariat avec Ressources naturelles Canada, une méthode de construction et de conception qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et soutient les engagements en matière de développement durable. La nouvelle installation écoénergétique comprend des améliorations sur les plans de la sécurité et de la technologie, tout en répondant aux besoins découlant du climat nordique du Canada. Il remplace l'ancienne structure qui a ouvert ses portes en 1979.

L'ASFC a travaillé en étroite collaboration avec les communautés autochtones et locales, ainsi qu'avec le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Dans le cadre de l'engagement de l'ASFC envers les efforts de vérité et de réconciliation, le point d'entrée de Fraser affichera des panneaux d'interprétation autochtones de la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku. Pour chaque nouveau point d'entrée construit dans le cadre du projet des postes frontaliers terrestres, l'Agence s'efforcera d'inclure une représentation culturelle significative des communautés autochtones locales.

Citations

« Le point d'entrée modernisé de Fraser est le premier de nombreux projets importants prévus pour moderniser notre frontière et démontrer notre engagement à protéger nos collectivités tout en assurant une expérience de voyage efficace. L'intégration de panneaux d'interprétation autochtones, conçus avec la Première Nation des Tlingits de la rivière Taku, est un autre pas vers la réconciliation et l'inclusion à notre frontière et dans tout le Canada.»

L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC est fière de présenter le point d'entrée modernisé de Fraser. Il est conçu pour répondre à nos grandes priorités : assurer la sécurité du Canada et faciliter le passage des voyageurs à la frontière, tout en fournissant à nos agents l'infrastructure et la technologie modernes dont ils ont besoin pour continuer à faire un excellent travail. »

Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Avant la pandémie, le point d'entrée de Fraser traitait plus de 360 000 voyageurs par an. Il s'agit du point d'entrée le plus au nord de la Colombie-Britannique, situé à 185 kilomètres au sud de Whitehorse , dans le territoire du Yukon , sur la route du Klondike Sud.

, dans le territoire du , sur la route du Klondike Sud. Au cours des huit prochaines années, 24 points d'entrée seront modernisés un peu partout au Canada , dans les régions du Pacifique, des Prairies, du Québec et de l'Atlantique.

Produits connexes

