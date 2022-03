L'ASFC lance des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines tiges de forage de Chine

OTTAWA, ON, le 25 mars 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à aider à protéger l'économie canadienne et les emplois canadiens en assurant des règles du jeu équitables face à la concurrence internationale.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui qu'elle lance des enquêtes pour déterminer si certaines tiges de forage provenant de Chine sont vendues à des prix inéquitables au Canada et si ces marchandises sont subventionnées.

Les enquêtes font suite à une plainte déposée auprès de l'ASFC par Command Drilling Products Ltd. La partie plaignante allègue qu'en raison d'une augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées de Chine, elle a subi un préjudice important qui donne lieu à la perte de part du marché et de ventes, au gâchage et à la compression des prix, au déclin financier et à la réduction de l'utilisation de la capacité.

L'ASFC et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) jouent tous les deux un rôle dans les enquêtes. Le TCCE ouvrira une enquête préliminaire pour déterminer si ces importations nuisent aux producteurs canadiens et rendra une décision sur cette question d'ici le 24 mai 2022. Simultanément, l'ASFC enquêtera pour déterminer si les importations sont vendues au Canada à des prix inéquitables et/ou subventionnés et rendra une décision provisoire à cet égard d'ici le 23 juin 2022.

À l'heure actuelle, 148 mesures spéciales d'importation sont en vigueur au Canada, visant un large éventail de produits industriels et de consommation, allant de produits d'acier au sucre raffiné. Ces mesures contribuent directement à protéger l'économie et les emplois au Canada.

Faits en bref

Les marchandises en cause sont certaines tiges de forage. Pour de plus amples renseignements sur le produit, veuillez consulter l'Agence des services frontaliers du Canada : Droits antidumping et compensateurs.

: Droits antidumping et compensateurs. La marché canadien des tiges de forage est estimé à 15,6 millions de dollars par année.

Un Énoncé des motifs, dans lequel figurent des renseignements supplémentaires sur ces enquêtes, sera affiché sur site Web de l'ASFC dans un délai de 15 jours de la date d'ouverture des enquêtes.

Les mesures spéciales d'importation ont directement contribué à protéger les emplois d'environ 30 000 Canadiens et une production canadienne d'environ 10 milliards de dollars.

Liens connexes

Processus d'enquête de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) et délais d'exécution

Aperçu des processus d'enquête portant sur le dumping et le subventionnement du Canada

Agence des services frontaliers du Canada : Droits antidumping et compensateurs

Tribunal canadien du commerce extérieur

Relations avec les médias

Suivez-nous sur Twitter (@Frontierecan ), joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube channel.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 613-957-6500 ou 1-877-761-5945