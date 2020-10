Le 26 juin 2020, des agents de l'ASFC des opérations commerciales de l'aéroport international d'Edmonton ont examiné un colis provenant de la Chine déclaré comme étant « un livre et des cartes d'affaires », et destiné à une adresse à Edmonton. Le colis contenait un livre et 16 pochettes en plastique, de la taille de cartes à jouer, avec des laissez-passer d'autobus pour adultes du ETS pour le mois de juillet. Au total, 1047 laissez-passer d'une valeur marchande d'environ 101 500 $ ont été trouvés dans le colis. La fraude étant soupçonnée, la saisie a été transmise à la Division des enquêtes criminelles de l'ASFC à Edmonton pour une enquête approfondie.