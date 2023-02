Le bureau d'inscription situé à Houlton, dans le Maine, augmentera la capacité d'entrevues pour les demandeurs vivant dans l'Est du Canada et dans le Nord-Est des É.-U.

OTTAWA, ON, le 6 févr. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service des douanes et de la protection des frontières (SDPF) des États-Unis ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre d'inscription NEXUS/EXPRES (Expéditions rapides et sécuritaires) au point d'entrée de Houlton, dans le Maine.

Les demandeurs aux programmes NEXUS et EXPRES peuvent maintenant prendre rendez-vous pour une entrevue au centre d'inscription de Houlton avant son ouverture le 10 février 2023. Les agents de l'ASFC et du SDPF travailleront ensemble pour mener des entrevues conjointes.

Le centre sera ouvert les vendredis et samedis de 9 h à 17 h (HNA).

Les candidats peuvent prendre rendez-vous sur le portail Trusted Traveler du SDPF.

L'ouverture de ce centre d'inscription fait suite aux mesures que l'ASFC et la SDPF ont prises pour accroître la capacité du programme à inscrire des demandeurs et s'ajoute aux plans visant à offrir d'autres options d'inscription aux voyageurs aériens d'ici le printemps 2023, tel qu'annoncé le 25 janvier 2023.

Le centre d'inscription de Houlton ( Maine ) est situé au point d'entrée de Houlton , à environ 200 mètres du point d'entrée de Woodstock , au Nouveau-Brunswick. Il est bien équipé pour permettre aux agents de l'ASFC de collaborer avec le SDPF afin de mener efficacement les entrevues et d'offrir un service aux voyageurs.

( ) est situé au point d'entrée de , à environ 200 mètres du point d'entrée de , au Nouveau-Brunswick. Il est bien équipé pour permettre aux agents de l'ASFC de collaborer avec le SDPF afin de mener efficacement les entrevues et d'offrir un service aux voyageurs. Les membres actuels de NEXUS et d'EXPRES qui renouvellent leur adhésion avant la date d'expiration verront leurs avantages prolongés jusqu'à cinq ans pour permettre la planification et la réalisation de leur entrevue, le cas échéant (s'ils n'ont pas été renouvelés automatiquement).

Les participants à NEXUS peuvent gagner du temps quand ils entrent au Canada et aux É.-U. en utilisant les voies NEXUS réservées aux passages terrestres, les bornes et les portes électroniques désignées dans les grands aéroports, et le traitement accéléré aux passages maritimes.

et aux É.-U. en utilisant les voies NEXUS réservées aux passages terrestres, les bornes et les portes électroniques désignées dans les grands aéroports, et le traitement accéléré aux passages maritimes. Les demandeurs doivent recevoir l'approbation conditionnelle de l'ASFC et du SDPF avant de pouvoir fixer leur rendez-vous d'entrevue. Certains membres n'auront pas besoin d'une entrevue pour renouveler leur adhésion et seront automatiquement renouvelés.

