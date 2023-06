TSAWWASSEN, BC, le 14 juin 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger nos collectivités, à empêcher les drogues illicites de franchir nos frontières et à lutter contre le crime organisé.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui quatre saisies importantes de méthamphétamine effectuées en Colombie-Britannique au cours des six derniers mois. Les saisies représentent plus de 6 330 kg de méthamphétamine et ont toutes été découvertes dans des bidons étiquetés comme de l'huile de canola destinée à l'exportation vers l'Australie.

Le 13 décembre 2022, les agents frontaliers des Opérations maritimes du District de l'agglomération de Vancouver, de l'Installation d'examen des conteneurs de Burnaby et des Opérations commerciales, ont saisi 40 bidons contenant au total 204 kg de méthamphétamine en cristaux.





Le 22 janvier 2023, les agents frontaliers des Opérations maritimes du District de l'agglomération de Vancouver, de l'Installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen et des opérations commerciales, ont saisi 180 bidons contenant un total de 2907 kg de méthamphétamine liquide.





Le 3 mai 2023, les agents frontaliers des Opérations maritimes du District de Vancouver, de l'Installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen et des Opérations commerciales, ont saisi 19 bidons contenant au total 325 kg de méthamphétamine liquide.





Le 31 mai 2023, les agents frontaliers des Opérations maritimes du District de l'agglomération de Vancouver, de l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen et des Opérations commerciales, ont saisi 180 bidons contenant un total de 2898 kg de méthamphétamine liquide.



La saisie du 22 janvier de près de 3 000 kg de méthamphétamine liquide, assez pour remplir 35 grandes valises, est la plus importante saisie de méthamphétamine effectuée par l'ASFC à ce jour.

Ces saisies importantes peuvent être attribuées à la collaboration de plusieurs unités de l'ASFC, y compris les équipes du District de l'agglomération de Vancouver et de la Section du renseignement de la région du Pacifique, ainsi qu'à la collaboration et aux contributions de nos partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi, tels que la police fédérale australienne et les forces frontalières australiennes, et la police et le service des douanes néo-zélandais.

L'enquête sur ces saisies a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique.

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier l'ASFC, la GRC et nos partenaires australiens et néo-zélandais chargés de l'application de la loi pour leur excellent travail visant à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités contre les stupéfiants dangereux. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« La saisie réussie de plus de 6 330 kg de méthamphétamine témoigne du travail exemplaire et de l'expertise en matière d'enquête dont ont fait preuve les agents frontaliers du District de l'agglomération Vancouver, ainsi que nos agents de renseignement, nos analystes et nos agents de liaison. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la plus importante saisie de méthamphétamine de l'histoire de l'ASFC et je tiens à reconnaître et à remercier nos partenaires, y compris la GRC, la police fédérale australienne, et la police et le service des douanes néo-zélandais, pour leur travail acharné et leur dévouement à la sécurité publique. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé pour détecter les risques liés à la frontière et assurer la sécurité des Canadiens. Des activités du renseignement sont menées pour identifier les individus et les entités d'intérêt pour l'ASFC, enquêter sur eux et les poursuivre relativement au crime organisé, à la contrebande de drogue et à d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

Les Opérations maritimes de l'ASFC dans l'agglomération de Vancouver jouent un rôle important dans l'interception de la contrebande et la facilitation de la libre circulation du commerce légitime dans la région du Pacifique. Les agents des services frontaliers s'engagent à assurer la sécurité des collectivités canadiennes en dédouanant et en examinant les marchandises commerciales maritimes qui arrivent par conteneur ou par navire.

Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter le service de surveillance des frontières de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter le service de surveillance des frontières de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

