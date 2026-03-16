TORONTO, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a imposé à Rebecca Thien Kim Nguyendo (« Mme Nguyendo ») des pénalités administrations d'un montant total de 20 500 $.

Mme Nguyendo a commis les infractions suivantes à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), et à ses règlements :

Faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que sa maison de courtage contrevienne à la Loi et ses règlements, contrairement à l'article 3 du Règl. de l'Ont. 187/08.

Faciliter la commission d'un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale, contrairement à l'article 3.1 du Règl. de l'Ont. 187/08.

L'ARSF a rendu son ordonnance à la suite d'un règlement amiable avec Mme Nguyendo.

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Lilian Kim

Agente principale des relations avec les médias;

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers