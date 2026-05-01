TORONTO, le 1er mai 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé une pénalité administrative de 1 750 dollars à Hardeep Minhas (« M. Minhas »).

M. Minhas a commis un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger, en violation de l'article 439 de la Loi sur les assurances, LRO 1990, c. I.8, dans ses versions successives (la Loi) et à l'alinéa 7(1)v) de la règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers.

L'ARSF a rendu la présente ordonnance à la suite d'un règlement conclu avec M. Minhas.

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Lilian Kim

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers