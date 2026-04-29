TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité de régulation des services financiers de l'Ontario (ARSF) a pris des mesures d'exécution à l'encontre de Sukhraj Atwal (Mme Atwal), Baiju Vijayaraghavan (M. Vijayaraghavan) et Balwinder Chouhan (Mme Chouhan).

Mme Atwal n'est pas et n'a jamais été titulaire d'un permis de l'ARSF. L'ARSF reproche à Mme Atwal d'avoir enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la Loi) comme suit :

s'être présentée d'une façon qui pouvait raisonnablement porter à croire qu'elle est courtière ou agente en hypothèques, en violation l'article 11 de la Loi;

ne pas avoir coopéré à une enquête et ne pas avoir fourni des documents et des renseignements à l'ARSF, en violation du paragraphe 30(6) de la Loi.

M. Vijayaraghavan était titulaire d'un permis de courtier en hypothèques au moment de la conduite reprochée. Son permis a expiré le 31 mars 2023. L'ARSF reproche à M. Vijayaraghavan d'avoir enfreint la Loi comme suit :

avoir fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lors d'opérations hypothécaires, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi;

avoir effectué des opérations hypothécaires en dehors de sa maison de courtage, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi;

L'ARSF allègue que Mme Chouhan a exercé des activités de négociation d'hypothèques sans être titulaire d'un permis, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi.

L'ARSF propose d'imposer à Mme Atwal des pénalités administratives d'un montant total de 50 000 dollars. L'ARSF propose également d'imposer des pénalités administratives de 30 000 dollars à M. Vijayaraghavan et de 10 000 dollars à MmeChouhan.

Mme Atwal, M. Vijayaraghavan et Mme Chouhan ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers concernant cet avis d'intention.

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Lilian Kim

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers