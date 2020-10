OTTAWA, ON, le 14 oct. 2020 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) établissent un nouveau comité spécial et sollicitent la participation des parties intéressées.

Le Comité examinera les approches adoptées par les deux organismes de réglementation en matière de surveillance des régimes de retraite à cotisations déterminées (CD) et, dans la mesure du possible, trouveront des possibilités d'harmoniser les mesures réglementaires.

En collaborant de la sorte, l'ARSF et le BSIF s'efforceront d'améliorer les résultats pour les participants des régimes. Le Comité insistera aussi sur les mesures à prendre pour renforcer l'efficience et l'efficacité de la réglementation des régimes à CD.

Les membres du Comité spécial doivent bien connaître les régimes de retraite à CD. Ils seront choisis conjointement par l'ARSF et le BSIF, selon leur expérience, le domaine du secteur des régimes de retraite qu'ils représentent et d'autres facteurs que les deux organismes de réglementation estiment pertinents.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à Arielle Brennan ([email protected]). La date limite pour le faire est le mercredi 4 novembre 2020. Le comité entamera ses travaux le vendredi 11 décembre 2020.

Les comités spéciaux se concentrent sur un seul sujet. Ils se réunissent souvent sur une période de quatre à six mois et une fois leur tâche achevée, ils sont dissous. Pour plus de détails, veuillez consulter le mandat du comité.

Renseignements :

Jeff Bowman (BSIF)

Courriel : [email protected]

Arielle Brennan (ARSF)

Courriel : [email protected]

Mandat du Comité consultatif technique d'examen des régimes de retraite à cotisations déterminées

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. Le BSIF surveille plus de 400 institutions financières fédérales (IFF) et plus de 1 200 régimes de retraite fédéraux pour déterminer s'ils sont en bonne santé financière et s'ils respectent les exigences réglementaires qui leur sont applicables.

L'ARSF

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de collaborer avec les secteurs qu'elle réglemente afin de veiller à la sécurité financière, à l'équité et au choix pour ses membres et les consommateurs.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

Renseignements: Relations de presse : BSIF - Affaires publiques, [email protected], 343-550-9373 ; ARSF - Affaires publiques, [email protected], 437-775-5163

