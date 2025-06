TORONTO, le 24 juin 2025 /CNW/ - L'autorité de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a révoqué le permis de fournisseur de services de Warden Wellness Centre Ltd. (Warden Wellness) et a imposé une pénalité administrative de 10 000 $ à Anusuya Gobinathan (Gobinathan).

Warden Wellness a fourni des informations fausses, trompeuses et incomplètes à l'ARSF, en violation de l'alinéa 447(2)a) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (la Loi) et sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire que ses activités ne seront pas menées conformément à la Loi ni avec intégrité et honnêteté.

Gobinathan était la représentante principale de Warden Wellness. Elle a fourni des informations fausses, trompeuses et incomplètes à l'ARSF sur la demande de permis de prestataire de services de Warden Wellness, en violation de l'alinéa 447(2)a).

Warden Wellness et Gobinathan ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le Tribunal). Cependant, Gobinathan n'a pas assisté aux conférences préalables à l'audience fixées par le Tribunal, qui a rejeté la demande d'audience et ordonné à l'ARSF de prendre des mesures d'application de la loi.

L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite du rejet de la procédure par le Tribunal des services financiers.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

