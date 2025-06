OTTAWA, ON, le 2 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) lance un processus d'examen par les pairs de son prochain (32e) Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC). Cet important rapport offre à l'ensemble de la population canadienne un portrait de la situation financière du RPC. Sa publication est attendue en décembre 2025.

Aux fins de ce processus, le BAC est à la recherche de membres qui constitueront le comité d'examen externe par les pairs. Cet examen externe par les pairs garantit que les rapports actuariels respectent des normes professionnelles rigoureuses et reposent sur des méthodes et des hypothèses raisonnables.

Produit tous les trois ans, le rapport actuariel du RPC est consulté par le ministre fédéral des Finances et ses homologues provinciaux dans le cadre de l'examen du RPC et de la formulation de recommandations connexes. La première étape de ce processus consiste à solliciter des candidatures pour créer un comité d'examen externe par les pairs.

Le BAC est donc à la recherche de personnes ayant le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (ICA), et potentiellement d'un autre actuaire pleinement qualifié (désignation équivalente à Fellow de l'ICA) qui appartient à une autre association actuarielle.

Pour présenter votre candidature, veuillez soumettre le formulaire dûment rempli au plus tard le 18 juillet 2025 à 23 h 59 (HE). Vous trouverez de plus amples informations sur les examens indépendants par les pairs et le cadre de référence les régissant sur le site Web du BAC.

« Notre rapport actuariel triennal du RPC est le fondement même de nos travaux et contribue à notre mandat de préparer des évaluations actuarielles des programmes de sécurité sociale et des régimes de retraite et d'assurance du gouvernement du Canada. Les examens externes par les pairs des rapports actuariels du RPC sont importants. Ils visent non seulement à améliorer la qualité et la crédibilité de nos rapports, mais ils donnent également à la population canadienne l'assurance que nous déployons tous les efforts nécessaires pour parer aux incertitudes futures. Nous examinons soigneusement toutes les recommandations issues de ces examens et en avons d'ailleurs mis en œuvre un bon nombre au fil des ans. Nous savons que le prochain examen indépendant apportera de nouvelles perspectives pour continuer d'améliorer la qualité de notre travail et de renforcer l'indépendance de notre bureau. »

- Assia Billig, actuaire en chef du gouvernement du Canada

Le rapport précédent, soit le 31e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada , a été déposé à la Chambre des communes le 14 décembre 2022.

