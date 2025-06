OTTAWA, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd'hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) sera maintenu à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque.

La RSI s'applique aux 6 plus grandes banques canadiennes, ou « banques d'importance systémique intérieure » (BISi). Elle exige que ces banques se dotent d'une réserve de fonds propres sur lesquelles elles pourront compter en période de tensions.

Exigences de fonds propres CET1 s'appliquant aux grandes banques (Groupe CNW/Bureau du surintendant des institutions financières)

Le BSIF a décidé de maintenir le taux actuel de la RSI, car il juge que certains risques et vulnérabilités critiques demeurent élevés. Cela dit, l'incertitude causée par l'intensification des conflits commerciaux ne s'est pas encore fait ressentir dans les indicateurs de tensions du système financier.

La RSI est une réserve de fonds propres utilisable qui doit être constituée en période de croissance, et dans laquelle on peut puiser lorsque des risques se matérialisent. Un tel recours aux réserves de fonds propres atteste de la bonne santé du système financier. Le BSIF continuera de suivre l'évolution du système financier canadien ainsi que la conjoncture économique dans son ensemble, et il apportera les ajustements nécessaires si les conditions le justifient. Ces conditions pourraient aller d'un choc économique de grande ampleur à la matérialisation moins grave d'un risque.

Citation

« Bien que les risques et vulnérabilités demeurent présents, les banques d'importance systémique du Canada sont en position de force pour affronter cette période d'incertitude grâce aux solides réserves de fonds propres qu'elles se sont constituées ces dernières années. Nous sommes prêts à agir rapidement pour abaisser le taux de la RSI, au besoin, afin de veiller à ce que les institutions financières continuent de contribuer à la vigueur de l'économie. »

Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

La RSI est calculée à partir du total des actifs pondérés en fonction du risque qui sont détenus par les banques d'importance systémique mondiale (BISm) et par les banques d'importance systémique intérieure (BISi).

Le BSIF continue de s'attendre à ce que les BISi affichent un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) d'au moins 11,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque. Les ratios CET1 actuels des BISi ont grimpé de 30 points de base, pour s'établir à 13,6 % en moyenne au 30 avril 2025.

Le BSIF examine et établit le taux de la RSI en juin et en décembre, mais il peut modifier ce taux à d'autres moments si les circonstances le justifient.

Le taux de la RSI varie entre 0 % et 4 %.

Liens utiles

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

